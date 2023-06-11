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尋人任務成功 苗栗銅鑼鄉代協助40多年前軍中同袍連線
民意代表為民服務百百種，苗栗縣銅鑼鄉民代表徐裕逢最近接下尋人任務，4天走訪銅鑼鄉中平庄頭，協助40多年前在金門當兵的同袍取得連繫，他也為2人重逢高興。
徐裕逢臉書今年6月3日接到訊息，一名李姓男子表示求助，希望幫忙找到1982年在金門一起當兵的同袍，徐裕逢擔心是詐騙或是別有居心，因此特別查證，原來李男是銅鑼人，後來搬到苗栗縣三義鄉30多年，李男在金門服役時，因為張姓同袍是銅鑼人，因此特別有感情，但退伍後兩人失聯。
徐裕逢接下任務後，花了4天走訪中平村6處張家伙房，終於問到張早已搬至桃園市，問到聯絡方法後，李、張相隔40多年找到彼此敘舊，2人都一再感激徐裕逢的協助，徐說，尋人任務成功！
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