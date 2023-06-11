竹市湧北湖圳長期髒亂惡臭還會淹水 議員這樣建議改善

新竹市流經西大路至中正路、目前仍對成功路、延平路一帶稻田有灌溉功能的「湧北湖圳」，因位處市中心住宅商業區，長年髒亂惡臭，周遭居民苦不堪言；市議員楊玲宜認為，市府先前稱要全力整治該水圳，對此她給予肯定，但若只是清潔截流站或加強稽查店家汙水排放的方式，只是治標不治本，應重新檢視整治規畫。

市府指出，湧北湖圳總長度約四公里，為農委會農田水利署管轄水圳，此水圳仍有灌溉功能，主要供應成功路及延平路的稻田灌溉之用，該水圳目前主要流經新竹市西大路688巷至中正路區段，為明渠形式，但由於此區段尚未完成汙水下水道用戶接管，以致成為家戶丟棄垃圾及汙水的排放圳溝，導致髒亂惡臭等現象，長年影響周邊民眾生活起居，歷經多年都束手無策。

因此，市府提出短中長期方案，短期採取加強稽查作業，中長期計畫則將積極推動汙水下水道用戶接管作業，致力提供市民乾淨衛生的市容環境。

此外，衛生局也針對湧北湖圳周邊餐飲業者進行不定期稽查，輔導業者落實遵循食品衛生規範，包含截油設施定期清潔、食品作業場所不得堆置廢棄物、設置專用貯存設施暫存腐敗物或過期回收產品，並須依廢棄物清理法清理雜物。

環保局針對湧北湖圳沿線區域稽查餐飲業者的廢食用油是否有依規委託合法業者處理，已於今年5月查核6家餐館業者，同時進行9次道路水溝稽核巡查，倘發現溝油垢淤積汙染情事，已要求業者限期完成改善。

工務處亦推動汙水下水道用戶接管作業，落實區域用戶接管，盼汙水未來能全部納入汙水下水道系統，改善湧北湖圳長年惡臭問題。

楊玲宜說，湧北湖圳不只有環境髒亂惡臭，只要一下大雨，整個水位就會滿起倒灌淹入附近民宅，因此，5月29日當天豪大雨，隔天附近街道就可見淹水過後雨勢退去的痕跡。

楊玲宜指出，湧北湖圳是城市水圳，在早期農業發展時代，用來灌溉稻田等農作物的渠道，但隨著時代變遷，讓這條水圳慢慢失去原先的用途，加上高樓大廈林立，居住人口越來越密集，導致這條水圳的一部分變成暗溝之外，部分水圳上也被加蓋了混擬土板停放私人轎車等，造成清溝與疏濬的困難度。

楊玲宜說，儘管在下游的部分有設置汙水截流站，還是無法解決整個水圳環境髒亂惡臭問題，最根本的解決方法，就是像隆恩圳或是汀埔圳做水資源環境的改善，她建議，市府應改善湧北湖圳水質，設置汙水截流站；進行水圳結構體優化，打造水域生物躲藏或攀附棲息環境；啟動水圳可行性評估，在不影響行水安全前提下，拆除水圳設施物，規畫人行步道與休憩空間，打造北區湧北湖圳親和力，才能徹底解決水圳髒亂惡臭又淹水的問題。