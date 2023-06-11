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新竹棒球場停車月租4800元 挨批貴

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市立棒球場地下停車場5月祭出月租方案，迄今僅11人來登記，民代認為是因為月租4800元太貴，要求市府檢討。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場5月祭出月租方案，迄今僅11人來登記，民代認為是因為月租4800元太貴，要求市府檢討。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場地下停車場今年5月開放月租，全月月票費用4800元是全市「最貴」。不少民代認為月租價格過高，讓居民卻步，停車場釋出60格月租，1個多月下來僅11人登記，要求市府檢討，以提高民眾月租意願、真正替市府創造收益。

竹市府交通處說明，3.2億元打造的棒球場停車場主要來自中央前瞻補助，計畫自償率規定停車費率為每小時30元，並依據新竹市公有停車場月票發售作業要點，算出全月月票4800元。平日日間、夜間與假日另有1300到1800元不等月租方案可供選擇，未來會持續滾動檢討。

新竹市立棒球場是全台首座有地下停車場的棒球場，棒球場雖因場地缺失停擺，但地下停車場自去年7月營運以來不受影響。300個汽車停車格原本只開放臨停，經地方爭取，5月新增月票費率。

市議員蕭志潔、吳旭豐等人都認為月租價格高得嚇人，對居民來說負擔太重，吳也表示，竹市停管基金處於負債狀態，沒人來租反而不利挹注基金，市府應適切檢討月租價格，才能真正創造收益。

市府交通處指出，棒球場停車場原本定位就是因應賽事提供臨時停車需求，若居民需要更便宜的月租停車場，可前往一旁距棒球場10公尺的民富立體停車場，全月月票2400元、里民優惠1500元。

不過，交通處坦言，立體停車場停車花費時間較久，民眾可能仍然偏好寬敞明亮的平面停車場，由於棒球場明年可望重啟，會再視賽事期間的實際停車情形滾動檢討。

停車場 新竹市立棒球場 停車費

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