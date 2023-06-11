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苗縣盤點易肇事路段 18處將改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事路段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事路段向中央爭取改善，獲核定9000萬元補助。記者胡蓬生／攝影

行人地獄」話題持續受到關注，苗栗縣政府盤點苗栗、竹南及頭份等地共18處易肇事路段待改善，確定獲內政部營建署核定補助9000萬元辦理。縣府工務處指出，後續將現勘確認改善方式，有的路段將退縮行穿線或增設人行道，提升行人與通學安全。

縣府工務處說明，為了解決道路缺乏行人步行停等空間的困境，營建署去年底祭出「校園周邊及行車安全道路改善計畫」，補助地方政府推動工程。

縣府經盤點擇定18處待改善，包括苗栗市光復路、天雲街、中正路口；竹南鎮大營路、博愛街口；頭份市信義路、中華路等易肇事熱區與熱點。

這幾處易肇事路段現況，有的行人穿越線畫設在路口，車輛轉彎易受A柱影響視線，大型車也恐因內輪差釀禍，將退縮行穿線1至3公尺；還有路段沒有人行道，學生得緊貼著道路標線旁行走，未來將在路幅夠寬處，增設15公分高實體人行道。

此外，工務處也檢視部分大型路口行人穿越線較長，如未能及時穿越有安全顧慮，研議設Z字型穿越道，將部分分隔島打除與路面同高後，並設置緣石及欄杆提供行人作為庇護島。

縣府工務處也說明，學生通學安全環境及通學廊道改善優化是縣長鍾東錦施政重點之一，近月已陸續在苗栗市與頭份市闢設多處實體人行道，降低路口人車衝突，未來會持續強化通學環境安全。

人行道 鍾東錦 行人地獄

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