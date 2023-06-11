竹構意象 世客博世界館完工

2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日在桃園登場，作為主場館之一的世界館設於中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳，統包工程已完工，並於8日取得使用執照。市府指出，館舍後續將規畫策展，以多元客家文化為展示核心，呈現客家文化離鄉、融和走到獨特的過程。

世客博主場館分為世界館與台灣館，台灣館坐落桃園會展中心展覽棟，另有8個副場館包含橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區等處。

桃園市政府因應行政院亞洲．矽谷計畫建置永久性建物「亞洲．矽谷物聯網展廳」，並規畫在世客博期間作為主場館世界館，總興建經費2.5億元，去年5月開工、今年4月竣工。

桃園市政府新建工程處指出，世客博世界館位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路街廓，地上4層鋼構建築外觀為方正圍合型式，並結合飄浮空中的竹構意象，展現客家族群團結、凝聚與包容特色。

世界館未來策展空間規畫四大展區，將結合科技應用與沈浸式體驗，並透過光影運用、互動及聲音科技，穿插實體展品與文件照片等，呈現世界20個國家的客家文化多元與在地性。