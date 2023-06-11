桃市2歲專班夯 1幼園備取105人

桃園市幼兒園2歲專班需求升高，又以中壢、桃園區人口多的行政區最明顯，中籤率只有3成，民代檢視資料發現不少幼童擠不進公幼專班，有人備取到100多名，向市府疾呼增班。桃市教育局指出，下學年將先增50班，明年再增21班2歲專班，逐步紓解幼兒入學需求壓力。

市議員黃家齊說，從教育局資料發現，111學年度全市2足歲幼生僅34%就讀公幼、準公幼專班，桃園區有幼園2歲專班備取到105人，相當嚇人。近年部分幼園3到5歲班缺額增加，有園所缺額多達54個，面對2歲專班供不應求，建議調整空間改為2歲專班。

黃家齊也提及，桃園2歲專班數量過少，分析是因師生比要求更嚴格，硬體設施與3至5歲的班級不同，導致幼教業者興趣缺缺，桃園應參考台北市政府4年要編2億元，改善小學附幼硬體設施的做法，投入資源闢設2歲專班的硬體設施。

市府教育局統計，桃園市公立及非營利幼兒園257園，共開設2歲專班77班，僅復興、新屋等偏遠地區仍有少數缺額。分析是因年輕家庭移入人口多，學校及幼兒園空餘教室數少，導致2歲專班供不應求，今年暑假過後將先增加50班2歲專班、提供756個名額。

針對2歲專班師生比問題，教育局長劉仲成說明，依教育部規定，2歲專班師生比1比8、3歲專班1比15，加上2歲專班要設廁所，私幼業者考量成本確實設置意願不高。不過，市府會逐步盤點閒置空間改設2歲專班，也會協助私幼透過教育部補助增設專班。

部分家長憂心增設2歲專班將排擠3至5歲公幼大班的供給，也有家長希望，2歲專班能比照市府大班學費全免的政策。教育局回應，新增50班逾半數是利用閒置教室，不影響原有大班招生，至於是否同樣免學費，還要再精算衡量整體財政負擔。