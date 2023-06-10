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龍潭神農鬧鎮今晚熱烈登場 鄭文燦：要給客青鼓勵

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭龍元宮神龍鬧鎮今晚登場，行政院副院長鄭文燦（前左6）也出席給予客青鼓勵。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭龍元宮神龍鬧鎮今晚登場，行政院副院長鄭文燦（前左6）也出席給予客青鼓勵。記者翁唯真／攝影

第2屆桃園龍潭「神龍鬧鎮」地方生活祭典今盛大舉辦，系列活動從上午「豐登巡境」徒步至大溪永昌宮會香祈福遶境，晚間在龍元宮廟埕舉辦「夜戲神龍」晚會及「百草廟市」，邀請龍潭本地出身創作歌手及國際演藝團隊，打造新型廟口酬神戲；行政院副院長鄭文燦表示，神農鬧鎮讓客家青年回龍潭做出有品牌文化慶典，要給予鼓勵並持續推廣。

龍元宮神農大帝聖誕於每年農曆4月26日，慶典期間搭配周邊端午活動與龍舟競渡，一路熱鬧到農曆5月5日，今晚慶典熱鬧歡騰，許多在地民眾一同共襄盛舉。

此次神龍鬧鎮活動推出以廟埕為界的信仰生活體驗，四大主題活動包含以廟口快閃攤型式「青草野店」，分享客家聚落路邊野草，並奉上一杯沁涼複方青草飲。

「行水讀庄」引領旅人踏查市街故事，運用龍潭在地食材設計客家味緒餐盒供旅客品嘗；「豐登巡境」催生200年來第一次恭請神農大帝出巡遶境、保境安民；「夜戲神龍」以在地陣容混搭的新形態酬神廟會，並邀請30組擅長手感創作與手作美味品牌組成的「百草廟市」。

鄭文燦表示，大溪普濟堂大溪大喜做出品牌，龍潭客家青年告訴他，他們也做的到，要讓龍元宮近200年歷史文化結合商圈活動，做出文化品牌。

鄭文燦說，今年因預算爭取困難，由文化部補助200萬及客委會補助90萬元舉辦，文化是地方靈魂，加上龍潭現有高科技產業、客莊、觀光及美食等，年輕人願意回鄉發展地方要給支持，持續給予鼓勵。

客委會副主委范佐銘表示，很高興來龍元宮看到年輕人辦理精彩活動，年輕人回鄉表示推動客家文化有被大眾看見，希望所有朋友多用母語，並將客家文化持續推展。

神龍鬧鎮總策人邱子軒說，神農大帝聖誕慶典及端午活動，在限定期間裡跨界整合信仰生活、當代設計與社群溝通，將在地商圈與社區一起捲動，形塑出屬於所有人的獨特地域型慶典，重新定錨屬於這一代的家鄉慶典「神龍鬧鎮」。

桃園龍潭神龍鬧鎮活動今晚登場，除新形態酬神廟外，也邀請擅長手感創作與手作美味品牌組成的「百草廟市」。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭神龍鬧鎮活動今晚登場，除新形態酬神廟外，也邀請擅長手感創作與手作美味品牌組成的「百草廟市」。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭龍元宮神農鬧鎮活動今晚熱鬧登場。記者翁唯真／攝影
桃園龍潭龍元宮神農鬧鎮活動今晚熱鬧登場。記者翁唯真／攝影

品牌 鄭文燦 客委會

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