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世界客家博覽會世界館統包工程完工 後續策展迎「客」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園世界客家博覽會世界館位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路街廓。圖／桃園工務局提供
桃園世界客家博覽會世界館位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路街廓。圖／桃園工務局提供

2023桃園世界客家博覽會將在8月11日至10月15日於桃園盛大舉行，其中主場館之一的世界館將在中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳舉行，目前統包工程已完工並於本月8日取得使用執照，後續將交由專業團隊規畫策展，館內將以客家精神為基底、全球視野作背景，以多元客家文化為展示核心，呈現客家文化「離鄉」、「融和」走到「獨特」的過程。

世客博主場館有台灣及世界館，其中台灣館為桃園會展中心展覽棟，其餘8個副場館分別為桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區。

桃園市政府因應行政院「亞洲．矽谷計畫」建置永久性建物「亞洲．矽谷物聯網展廳」，於世界客家博覽會期間作為主場館世界館使用，市府以2億5000萬元興建，工程於去年5月開工，今年4月竣工。

桃園市興建工程處表示，基地位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路街廓，為一棟地上4層鋼構建築，總樓板面積約4477平方公尺，世界館空間以大廳規畫入場服務空間及世界館主視覺呈現處。

策展空間則以四大展區，結合科技應用與沈浸式體驗，並透過光影運用、互動及聲音科技，穿插實體展品與文件照片等，呈現世界20個國家的客家文化多元與在地性，連結全球客家網絡。策展目標為活絡台灣與世界客家城市連結，期許提高台灣能見度，邀請國內外旅客體驗世界客家文化的新篇章。

世界館外觀以方正圍合型式設計，遵循客家族群團結、凝聚與包容特色，呈現飄浮空中的竹構意象。景觀設計與鋪面強調地景共融，使用高壓磚、透水混凝土、碎石及竹等，象徵客家族群敬天愛地、與自然共存及環境永續精神，及勤儉敬天惜物的文化特點，詮釋客家傳統文化的硬頸精神，凝聚台灣多元文化永續發展的力量，成為海內外客家文化交流平台。

桃園世界客家博覽會世界館為一棟地上4層鋼構建築。圖／桃園工務局提供
桃園世界客家博覽會世界館為一棟地上4層鋼構建築。圖／桃園工務局提供
桃園世界客家博覽會世界館外觀以方正圍合型式設計，遵循客家族群團結、凝聚與包容特色，呈現飄浮空中的竹構意象。圖／桃園工務局提供
桃園世界客家博覽會世界館外觀以方正圍合型式設計，遵循客家族群團結、凝聚與包容特色，呈現飄浮空中的竹構意象。圖／桃園工務局提供
2023桃園世界客家博覽會將在8月11日至10月15日於桃園盛大舉行，其中主場館之一的世界館將在中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳舉行。圖／桃園工務局提供
2023桃園世界客家博覽會將在8月11日至10月15日於桃園盛大舉行，其中主場館之一的世界館將在中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳舉行。圖／桃園工務局提供

桃園 客家文化 矽谷

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