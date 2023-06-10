世界客家博覽會世界館統包工程完工 後續策展迎「客」

2023桃園世界客家博覽會將在8月11日至10月15日於桃園盛大舉行，其中主場館之一的世界館將在中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳舉行，目前統包工程已完工並於本月8日取得使用執照，後續將交由專業團隊規畫策展，館內將以客家精神為基底、全球視野作背景，以多元客家文化為展示核心，呈現客家文化「離鄉」、「融和」走到「獨特」的過程。

世客博主場館有台灣及世界館，其中台灣館為桃園會展中心展覽棟，其餘8個副場館分別為桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區。

桃園市政府因應行政院「亞洲．矽谷計畫」建置永久性建物「亞洲．矽谷物聯網展廳」，於世界客家博覽會期間作為主場館世界館使用，市府以2億5000萬元興建，工程於去年5月開工，今年4月竣工。

桃園市興建工程處表示，基地位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路街廓，為一棟地上4層鋼構建築，總樓板面積約4477平方公尺，世界館空間以大廳規畫入場服務空間及世界館主視覺呈現處。

策展空間則以四大展區，結合科技應用與沈浸式體驗，並透過光影運用、互動及聲音科技，穿插實體展品與文件照片等，呈現世界20個國家的客家文化多元與在地性，連結全球客家網絡。策展目標為活絡台灣與世界客家城市連結，期許提高台灣能見度，邀請國內外旅客體驗世界客家文化的新篇章。