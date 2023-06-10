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大雨落石掉落桃113線搶修 預計下周一雙向通車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許出現巨大落石，讓地面出現坑洞。圖／桃園市政府提供
桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許出現巨大落石，讓地面出現坑洞。圖／桃園市政府提供

桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許出現巨大落石，桃園市養護工程處接獲通報後，隨即出動機具，於上午8時抵達現場清運，上午11時完成單向通車，預計下周一能恢復雙向正常通車。

養護工程處指出，今因大雨上午導致邊坡頂端落石掉落至路面再滾進河裡，使路面出現一個坑洞，工程人員獲報後，於早上8時抵達現場，動用機具與人工清運落石。

養工處表示，現場預警示防落石柵欄發生作用，順利阻擋巨石，此次落石清除工作於上午11時完成，並恢復單向通車，預計下周一改善雙向通車。

桃園市副市長王明鉅說，此次巨石清除作業在3小時內完成，在得知氣象局大雨特報後，養工處與區公所都進入警戒狀態，並請6家開口合約廠商進駐待命。

王明鉅表示，相關單位將密切注意大雨造成的影響，尤其是土石流，相關的土石流潛勢地區，更應該注意大雨可能帶來的災害，未來仍會持續優化災防辦機制，守護桃園市民安全。

桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許，因大雨，使巨大落石掉落地面。圖／桃園市政府提供
桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許，因大雨，使巨大落石掉落地面。圖／桃園市政府提供
桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許出現巨大落石，緊急搶修單向通車。圖／桃園市政府提供
桃園復興區桃113線6.5公里處上午6時許出現巨大落石，緊急搶修單向通車。圖／桃園市政府提供

落石 桃園 土石流

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