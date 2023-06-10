秉初衷資助亞斯伯格症童6年 認養人樂助沒血緣的孩子

家扶中心認養人活動，透過民眾每月愛心捐贈，幫助孩童快樂成長，桃園市家扶中心今於新屋九斗休閒農場舉辦認養人及孩童相見歡活動，共32組94人參與活動，讓認養童不再僅僅是透過書信交流，能透過見面了解彼此。

居住在桃園中壢12歲的小維，6年前被診斷出患有亞斯伯格症，身為單親媽媽的小維母親除要多加關注特殊身心狀況小維外，更要花時間照顧2名學齡前弟妹，讓家中經濟頓時出現困境。

家扶中心得知後，協助小維配對到認養人王北桂女士，期間小維媽媽重新打起精神，並找到營建業務的工作，逐漸穩定家中生活。小維跟媽媽相當感謝這6年來身旁有不少人陪伴，使他們可以熬過每個重要的關卡，也要感謝像朋友一樣的認養人王北桂，不斷的給予協助與陪伴。小維媽媽也說，當未來有能力時，也要把手掌心向下，把愛與力量回饋社會，將善念傳遞下去。

王北桂從2011年開始加入認養人的行列，至今已12年之久，前後共認養了4名兒童，她回憶2017年第1次與小維一家相見，當時無意間發現小維和自己的孩子是同年出生，像是自己另一個沒血緣的孩子。

成為認養人是自己在年輕時就許下的善願，真正行動是她剛成為人母的時候，想著如何給予自己的孩子有穩定且富足的生長環境外，便毅然決然加入國內認養行列，資助生活較為貧困的孩童。

王北桂說，自己只是盡一份棉薄之力，每月1000元的認養費真的負擔不算太重，希望能幫的上一點忙，讓孩子能夠溫飽肚子，自己的過往經歷，也曾接收過他人的幫忙與協助，希望將這份善緣延續下去。