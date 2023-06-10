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高虹安宣布推為期1個月「淨海特別行動」 歡迎民眾揪團

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天舉辦淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾垃圾，為海洋生態努力。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾垃圾，為海洋生態努力。圖／竹市府提供

新竹市政府響應國家海洋日活動，今天上午舉辦「2023《洋洋洋》竹塹三態子守護祭」淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾沙灘垃圾，一口氣清除垃圾800公斤。市長高虹安也到場參與，並宣布加碼舉辦為期1個月的「淨海特別行動」，邀請民眾揪團來竹市淨灘淨海。

「大海是孕育生命的搖籃。」高虹安說，新竹市一直是海洋環境管理的優等生，連續3年獲得海洋委員會海洋保育署「海洋環境管理考核」特優殊榮，今天感謝參與淨海活動的大小朋友，儘管過程很辛苦，但是一種無法言喻的快樂。

環保局長江盛任表示，「三態子守護祭」系列活動已邁入第5年，今年活動設計二個主題；第一個主題邀請民眾化身三態子，親身參與頭前溪出海口附近海灘的海岸清潔維護；第二個主題首度放送2分鐘的短動畫「新竹市三態子－淨海篇」，讓民眾跟著三態子的腳步，了解海洋廢棄物的現況。

香山少年水環境巡守隊隊長張淨寬參與淨灘活動長達8年，他說兒子從大班開始一起淨灘到現在也已經國一了，盼透過淨灘活動讓孩子感受人類對環境影響力的龐大，他也呼籲大家隨手把身邊的垃圾處理好，這些垃圾才不會流向海洋，變成海洋的廢棄物。

第二次參與淨灘活動的清大潛水社施珮燁同學分享，原本自己對淨灘並沒有太大的感覺，但是親自參與一次淨灘後，就見識到拋棄式塑膠垃圾的恐怖，若人為隨意丟棄垃圾，垃圾會經由大雨、颱風終會流向大海，造成海洋生態浩劫、影響海洋生物的生活。

環保局指出，「淨海特別行動」自6月10日起至7月9日，歡迎民眾向環保局報名參加於新竹市的海岸完成淨灘後，於環保局臉書「淨海特別行動」貼文按讚，並於留言區po出淨灘照片加標註三位朋友，並留下想對海洋說的一句話，即可獲得使用麥桿、稻桿製成的環保餐具組與環保肥皂，限量300份。

環保局強調，末端的淨海動作無法永久解決海洋廢棄物汙染的問題，也難以追趕上全球每天產生的廢棄物數量，人們一定要從源頭開始垃圾減量，才能根除海洋廢棄物汙染，也藉此回應節能減碳與聯合國永續發展目標SDG14海洋生態，拉近永續海洋的距離。

新竹市政府今天舉辦淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾垃圾，市長高虹安參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾垃圾，市長高虹安參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾垃圾，市長高虹安參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天舉辦淨海活動，吸引400人在頭前溪出海口撿拾垃圾，市長高虹安參與。圖／竹市府提供

淨灘 廢棄物 新竹

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