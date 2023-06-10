代表台灣赴法國演出 竹縣舞蹈團下周末回饋鄉親搶先看

新竹縣在地舞團艸雨田舞蹈劇場今年以作品《逐流》在36團中脫穎而出，獲文化部入選代表台灣赴法國，將於7月參與外亞維儂藝術節演出，舞團特別在出發前回饋在地鄉親，將在6月17（周六）、18日（周日）於新竹縣文化局實驗劇場演出，歡迎喜愛舞蹈的觀眾朋友們，前來為竹縣在地舞團喝采。

文化局指出，今年艸雨田舞蹈劇場以作品《逐流》獲選代表台灣赴法國外亞維儂藝術節演出，這個作品緣起2021年疫情下不停歇的創作能量，2022年艸雨田舞蹈劇場榮幸邀請獨立編舞家劉奕伶擔任舞團客席藝術總監，攜手編舞家古竺穎、林廷緒，延伸2021年的雙人舞創作，繼續深化發展，將作品關注面向從一個城市擴及到台灣的當代議題。

《逐流》作品內容包含雙舞作《而且或者…》及《下沉的世界》兩首舞作。編舞家劉奕伶的舞作《而且或者…》始於2021年大新竹縣市合併的熱門議題，編舞家以雙人舞來思考兩者之間建立關係的條件與變化，此舞作在去年12月參加日本橫濱舞蹈大賽，榮獲評審團大賞獎項。

編舞家林廷緒舞作《下沉的世界》，以獨具風格的肢體語彙、隊形編排，呈現暗夜中人們的心理狀態。兩首舞作雙雙在今年初入選第22屆台新藝術獎第一季提名。

文化局表示，艸雨田舞蹈劇場為新竹地區唯一邁進職業舞團的專業團隊，團長暨製作人王羽靖於2017年創團，以高度的創作能量每年推出深具實驗性並結合當代社會議題的作品，透過艸雨田舞蹈劇場的作品，不僅看到台灣編舞家不同的創作脈絡，也能看到台灣舞者身體表現風格的多樣性。