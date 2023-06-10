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苗栗領養流浪犬貓 送寵物健檢及保險

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

領養毛寶貝送寵物健檢保險！苗栗縣政府為鼓勵民眾領養流浪犬貓，今年提供保險費補助外，還加送健檢，幫助毛小孩順利找到溫暖幸福的家；縣府動物保護防疫所表示，兩項福利至今年12月15日止，有意領養犬貓縣民，不可錯過。

苗栗縣動保所統計，去年全縣管制捕捉救援案件3340件，入所犬914隻、貓1016隻，目前收容所最多能收容350隻犬貓，但平時多維持收容200隻上下。

動保所表示，由於收容犬貓的領養比例一直都偏低，為鼓勵認養代替購買，提升認養率，自上月1日起，開辦由農委會補助50萬元的「寵物保險專案」，前來領養將提供飼主1次性寵物保險補助款3000元；另外，縣府也加碼編列50萬元經費，自本月1日起，只要是苗栗縣民從動保所認養犬貓，補助健檢費（7歲以下3000元、7歲以上6500元），補助健檢及保險費用活動至12月15日止。

所長張俊義強調，補助款項的發放，由飼主先支付保險及健檢費用，之後再向動保所請領現金或匯入指定帳戶，也呼籲飼主盡到終養不棄養的責任。

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