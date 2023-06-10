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竹市風箏賽場又挖出廢棄物 民進黨團：有問題就送檢調

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市國際風箏賽場表面挖出許多磁磚、水泥塊，還有馬桶旋鈕等廢棄物。圖／竹市議會國民黨團提供
新竹市國際風箏賽場表面挖出許多磁磚、水泥塊，還有馬桶旋鈕等廢棄物。圖／竹市議會國民黨團提供

新竹市國際風箏賽場歷經5月大雨，場地土層被嚴重沖刷，新竹市議會國民黨團昨開記者會稱現場又挖到磁磚、水泥及女性內衣等廢棄物，引發民進黨團不滿，建議全面性開挖，以昭公信；新竹市政府表示，目前廢棄物的來源不明，會持續做行政調查，若有需要刑事調查，也會研議移送檢調處理。

國民黨團總召陳慶齡指出，國際風箏賽場從2016年到2019年經過3期景觀施工，當時因為搭起工程圍籬，民代不得其門而入，也無法了解施工內容，沒想到大雨過後沖刷原形畢露。營建廢棄物處理費一車至少1、2萬元，合理懷疑有與不法業者串通之嫌而就地掩埋。

面對藍營質疑，民進黨團也發表聲明，強調「民進黨不會隨這種抹黑起舞，有問題就送檢調。」若市府覺得風箏賽場有問題，建議比照當初處理展演中心工地開工時挖掘到的廢棄物，封鎖整座占地7.2公頃的風箏賽場，全面性開挖，若無民代指稱整座賽場底下皆有「大秘寶」一事，市府應速澄清。

針對風箏賽場又被挖出人造廢棄物，新竹市政府表示今年3月會勘就已發現紅火蟻肆虐、賽場草皮缺失問題，經開挖了解，研判風箏賽場表層人造廢棄物來源可能是歷來施工所遺留，或是原取用淤土來源非完全潔淨，也可能是遭人為傾倒。

市府指出，議會小組再度會勘開挖發現多種人造廢棄物，情況恐涉及蓄意傾倒，行政調查會持續進行，若需要刑事調查也會研議將案子移請檢調偵辦。

廢棄物 風箏 新竹

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