搶險計畫通過 竹縣府3天稽查1次

「豐采520建案」豐邑公司5月底提交一個月搶險計畫，新竹縣政府專案小組要求豐邑補充道路搶險、監測計畫及第三方專業單位認證核可，目前資料已送備查，今起將進行一個月的搶險施工，但地方仍有憂慮。對此，豐邑執行長劉純芳表示爭取時間以最安全的方式完成地下室搶險工程。縣府也預計每3天稽查1次，並請專業團隊協助把關。

新竹縣工務處指出，莊敬六街道路坍塌的原因調查，豐邑已依據搶險計畫委託第三方公正單位鑑定中，縣府將確實監督在期限內提供鑑定報告，並由專案小組審視，再請台大團隊協助審查和把關。

地方居民表示，搶險施工與調查真相應同步進行，日前同意讓豐邑可搶險七天，主要是因天氣不佳，這次若要搶險30天；居民認為應盡快查明真相，從中知道工地哪裡有缺失，搶險才有意義，但目前感覺豐邑仍在模糊焦點；豐邑則表示，現在居民最關心的是下階段搶險的進行，豐邑會主動說明，施工過程資訊一切公開透明。

豐邑執行長劉純芳強調，基地在停工前已開挖到最後階段，但因承受整棟建築物重量的地下層基礎工程尚未完整， 憂心因此大幅影響結構耐受力甚或釀至社區鄰里災害，因此積極反應縣府爭取核備搶險計劃，每日施工項目與時間、進度等內容均會公告，資訊同步給縣府、市公所、里長以及鄰近社區。