台66橋下活化 地方盼建停車場

桃園市平鎮區台66橋下空間活化，區公所原本規畫蓋體健設施及停車空間，民代認為該處風沙大，建議全面興建停車場，但地方居民擔心免費停車恐淪廢棄車輛集中營，紛紛建議公所收費；平鎮區公所表示，該空間是公路總局無償撥用，按規定不能收費，不過地方有疑慮，後續會透過交通局與公路總局討論解決。

市議員舒翠玲表示，台66橋下過去活化做體健設施或遊具，因風沙大使用率低，加上地方盼增設停車空間，因此建議全面設置停車空間，並酌收費用，避免廢棄車輛占用，美意打折；市議員王珮毓則建議區公所及政府通盤檢討台66整體活化方向，進行系統規畫，避免設施過於分散，造成使用及管理不便。

平鎮區公所表示，台66線橋下空間權責是公路總局的，過去皆為無償撥用，因此無法興建收費停車場，為了滿足地方需求，將請交通局向公路總局討論有償撥用事宜，事成再談收益分潤問題。

交通局停車管理工程科則表示，目前已經發文向公路總局申請台66線130至134橋墩空間有償撥用，如果公總同意，日後施行收費民眾也能接受，將再申請其他的範圍。