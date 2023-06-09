平鎮行政園區遷至新富公園 評估變更用地中

桃園平鎮區公所興建至今已有50多年歷史，地方不斷討論遷址要興建整合公所、地政、戶政等機關的行政園區，過去選址要在現新富公園及平鎮高中南側興建，卻因地主不同意遲遲未完成；日前行政園區初步評估規畫，民代希望一樣選址維持在平鎮高中南側，不過先將新富公園約2.76公頃土地變更為機關用地，先做行政園區，後續徵收再來規畫，以利未來車站興建完成後，有更全面發展。

平鎮區公所工務課表示，6月底前會先請廠商做新富公園詳細的規劃及興建費用估算，因行政園區也討論多時，不過仍將山子頂北側農地列入備案。

平鎮區公所興建於1970年代迄今50多年之久，在2009年及2020年皆有提遷至平鎮高中南側，並徵收約45公頃農業用地，不過有三分之一地主認為轉住宅用地容積率及配地比例不足，遲遲未完成。

市議員陳韋曄表示，平鎮現為桃園第3多人口行政區，公所現址建築老舊加上交通壅塞，希望能將平鎮所有相關戶政、地政機關都設在同一處，方便民眾洽公。

陳韋曄說，過去就有討論平鎮高中南側土地要興建行政園區，不僅車站正在興建，也鄰近環南及中豐路口，交通便利，因此希望能先變更新富公園土地為機關用地，讓行政園區能盡速興建。

工務課表示，平鎮高中周邊農業區共45.11公頃過去有三分之一地主認為轉住宅用地容積率及配地比例不足，遲遲未完成，現民代提出先完成新富公園土地變更為機關用地，目前已請顧問公司於6月底前提出詳細規畫和建設費用評估。