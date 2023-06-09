桃園環保公司移工成人球？市府：無安置問題 助換雇主

桃園市政府勞動局今天下午表示，外傳有資源回收廠移工成人球案，事實上5月3至少次介入協調時，9名移工都表示不需要安置，積欠工資的問題正由仲介公司申請勞資調解，勞動部也在審查轉換雇主的計畫。

勞動局說明，雇主名下有資源回收、環保再生公司各一家，今年年5月16日接獲1955通報有人檢舉積欠工資，隨即派員訪視了解移工現況與需求，當下移工表示無安置需求；勞動局5月24日與2家公司負責人和9名移工開協調會，會中向移工說明權益事項並協助移工簽署轉換雇主文件，及提供安置資源，但是移工當場仍表示不需安置，可自行在外居住，吃住沒問題。

5月26日勞動局再前往關懷移工生活情形，9名移工一樣表示無需安置，其中7名移工表示已自行尋得住宿處所，另有2名移工選擇繼續住公司宿舍，基於移工擇居自由原則，勞動局尊重，後續仍將持續關懷生活狀況，如果有安置的需求將優先處理。

至於雇主積欠移工薪資及資遣費部分，目前仲介公司已協助移工申請勞資爭議調解，預計6月下旬召開。移工轉換雇主事宜已由勞動部審查作業中，等勞動部核定後即可進行轉換程序。