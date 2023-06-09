兩性用品怎麼丟好尷尬？龍頭業者設回收箱挺環保

環保意識抬頭，各行各業都講究永續發展，由塑膠、矽膠、電池等構成的兩性用品也不例外，但如何回收讓人好尷尬。凱爾莎國際旗下兩性用品龍頭品牌「r-Xing 阿性」利用據點優勢，在全台80家門市設回收箱，且回收不限自家產品，

凱爾莎國際今天舉行記者會，董事長陳秉楓說，現代親密輔具所使用的遙控馬達技術與手機相似，含有鋰電池與電子零件，都會釋放有毒化學物質，民眾常因害羞或不知如何正確回收，因而將其當成一般垃圾丟棄，容易造成污染也恐致清潔員危險。

陳秉楓進一步表示，因民情所致，親密輔具回收在台灣未受到重視，也因為被公共列為應回收項目，導致多家回收公司拒收，而加拿大、英國與美國早在2007年就有做相關回收，像政府喊話應制定相應回收條例，以法律推動回收工作，同時也宣導正確的回收觀念。

找到「阿性」發起親密輔具回收的護理師茉莉說，隨女性權益提升，自慰已不再是禁忌話題，男女都希望在自己或與伴侶間的性行為能獲得性愉悅，但發現多數人會把親密輔具包緊緊後，丟進垃圾車轉頭就跑，對地球環境造成負面影響