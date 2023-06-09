苗縣6場青創市集將登場 串聯品牌孵化夢想

苗栗縣政府為多元培育青年創業，成立「青年創業指揮部」，不定期舉辦課程研習和工作坊，6、7月將串聯青創業者舉辦6場市集活動，促進品牌間互相交流、觀摩，朝夢想前進。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天在縣府1樓大廳辦理「孵化夢想、熱血飛翔」記者會，縣長鍾東錦會同勞青處長王浩中及多名縣議員、青年事務委員共同啟動，宣告6場市集活動於16日起跑。

勞青處指出，6場青創市集分別於6月16日、17日、30日以及7月1日、14日、15日，在苗栗縣政府旁、青年創業指揮部前廣場舉辦，除6月16日首場次於上午10時舉辦開幕儀式提早開始外，其餘各場次活動時間均自上午11時至下午5時。

勞青處指出，這次市集活動參與品牌皆以苗栗縣在地店家、品牌，且為18至45歲創業者為主，包括其中不乏已進駐青創指揮部的品牌，展售內容包括文創商品、農特產品及飲食類等。

為活絡買氣，活動期間推出多項好康，消費不限金額、可獲摸彩券1張，獎品有吸塵器、空氣清淨機及超商禮券等。

鍾東錦致詞時表示，「創業維艱、守成不易」，縣府樂見青年返鄉，努力串聯資源協助行銷青創產業，開辦青創市集可以吸引人潮關注、讓更多人認識在地品牌，但後續「守成」能否經營的長久，仍考驗各自的本事與功夫。

鍾東錦說，縣府勞青處協助青年創業，不定期舉辦相關工作坊與研習課程，走在前面引導，最重要的是創業青年要想辦法讓自己的產品吸引客人，才能達到加乘效果，期盼青年與青年委員或各品牌間藉由市集活動互相交流、觀摩，意見，過程中可能迸出很棒的火花，達到意想不到的效果。