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民代批不知新竹棒球場開挖、索資空洞 高虹安允改善

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員吳旭豐今天總質詢要求市府針對棒球場相關改善要更公開透明。圖／市議員吳旭豐提供
新竹市議員吳旭豐今天總質詢要求市府針對棒球場相關改善要更公開透明。圖／市議員吳旭豐提供

新竹市政府5月31日開挖新竹市立棒球場，並將土壤送往美國實驗室檢驗，引發各界議論。市議員吳旭豐今天總質詢直言「說好的公開透明呢？」原本說好要讓議會監督小組現勘了解，但民代完全不知情要開挖棒球場一事，都是看市府發的事後新聞稿才知道，批評市府「這樣算公開透明嗎？」

市長高虹安答詢時回應，開挖是配合美國大聯盟場務專家的前置作業，由於預計時程蠻短的，土木鑑定也都在當場進行，原本有考量是否發函通知民代，但也考量媒體可能會一起過來。高虹安在答詢時也允諾會改善，後續會再安排議會監督小組了解。

吳旭豐身兼新竹市議會成立的棒球改善監督小組召集人，今天在議會總質詢針對棒球場改善議題連番發難，他現場追問高虹安到底有無了解去年7月22日是誰決定開打？

高虹安說，市府政風處正在著手行政疏失調查中，確實有基層同仁表示開打要求來自「上級壓力」，但沒有說是哪個上級。高還提及，市府與廠商等相關協商會議，有去調閱相關會議記錄，但有些文件「找不到」，還在持續尋找。

吳旭豐也不滿5月31日市府開挖棒球場，民代事前毫不知情，他直言，市府開的第二次體檢會，就已經有說明要公開揭露開挖情形，也要讓市議會組成的監督小組現勘查證，但民代們卻是等到開挖當天才知道，不少民眾都在問，但連民代都不知道要挖。

「事後索取當天開挖的會議記錄也只有現場照片。」吳旭豐也提到，原本向市府索取當天開挖的詳細資料，包含是用什麼檢驗方式、出席人員等，但要什麼沒什麼，如此作法跟前市府如出一轍，提供資料效率也不彰，難怪市府會被人質疑挖掘的可信度。

高虹安對此回應，會再請行政處重新提送索取文件，針對開挖點位有減少，解釋是因為後續詢價考量費用所致，並允諾未來市府會在與美國場務專家開完第一次會議、定下改善時程後，安排監督小組了解。有關議員監督棒球場案事宜，高也允諾會改善。

此外，新竹市立棒球場5月19日豪大雨當天室內淹大水，造成多處地板、設備積淹水，吳旭豐今天也出示一份巨佳營造發函給市府的函文，內容提到現場管理權責屬於市府，直言「到底室內泡水誰要負責？」

市府工務處長曾嘉文說，積水部分，巨佳營造在事後有協助排除，並完成清潔，也感謝廠商願意負責處理，後續會再進一步檢視損壞部分，並跟相關廠商協調處理。

新竹市立棒球場 高虹安 美國

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