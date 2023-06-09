民代批不知新竹棒球場開挖、索資空洞 高虹安允改善

新竹市政府5月31日開挖新竹市立棒球場，並將土壤送往美國實驗室檢驗，引發各界議論。市議員吳旭豐今天總質詢直言「說好的公開透明呢？」原本說好要讓議會監督小組現勘了解，但民代完全不知情要開挖棒球場一事，都是看市府發的事後新聞稿才知道，批評市府「這樣算公開透明嗎？」

市長高虹安答詢時回應，開挖是配合美國大聯盟場務專家的前置作業，由於預計時程蠻短的，土木鑑定也都在當場進行，原本有考量是否發函通知民代，但也考量媒體可能會一起過來。高虹安在答詢時也允諾會改善，後續會再安排議會監督小組了解。

吳旭豐身兼新竹市議會成立的棒球改善監督小組召集人，今天在議會總質詢針對棒球場改善議題連番發難，他現場追問高虹安到底有無了解去年7月22日是誰決定開打？

高虹安說，市府政風處正在著手行政疏失調查中，確實有基層同仁表示開打要求來自「上級壓力」，但沒有說是哪個上級。高還提及，市府與廠商等相關協商會議，有去調閱相關會議記錄，但有些文件「找不到」，還在持續尋找。

吳旭豐也不滿5月31日市府開挖棒球場，民代事前毫不知情，他直言，市府開的第二次體檢會，就已經有說明要公開揭露開挖情形，也要讓市議會組成的監督小組現勘查證，但民代們卻是等到開挖當天才知道，不少民眾都在問，但連民代都不知道要挖。

「事後索取當天開挖的會議記錄也只有現場照片。」吳旭豐也提到，原本向市府索取當天開挖的詳細資料，包含是用什麼檢驗方式、出席人員等，但要什麼沒什麼，如此作法跟前市府如出一轍，提供資料效率也不彰，難怪市府會被人質疑挖掘的可信度。

高虹安對此回應，會再請行政處重新提送索取文件，針對開挖點位有減少，解釋是因為後續詢價考量費用所致，並允諾未來市府會在與美國場務專家開完第一次會議、定下改善時程後，安排監督小組了解。有關議員監督棒球場案事宜，高也允諾會改善。

此外，新竹市立棒球場5月19日豪大雨當天室內淹大水，造成多處地板、設備積淹水，吳旭豐今天也出示一份巨佳營造發函給市府的函文，內容提到現場管理權責屬於市府，直言「到底室內泡水誰要負責？」

市府工務處長曾嘉文說，積水部分，巨佳營造在事後有協助排除，並完成清潔，也感謝廠商願意負責處理，後續會再進一步檢視損壞部分，並跟相關廠商協調處理。