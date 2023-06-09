桃北北基1200月票漏掉龍潭？ 交通局：第1波有709客運

基北北桃1200月票優惠車種已經定案，桃園市議員徐玉樹今天下午指出，先前傳出龍潭709客運路線未納入月票優惠，雖然交通局上午已經澄清709路線原本就納入1200月票範圍，不過對於龍潭居民而言，從新竹發車經過龍潭到台北的客運，還是有幾條路線沒有納入，交通局表示會爭取列入第2波優惠的客運路線。

徐玉樹指出，龍潭1200交通路線車種和班次明顯不足，他要求擴大1200月票通勤路線，包括1728、1820、1821、5350路線也能納入，方便通勤民眾。

龍潭地方上最近許多人轉傳「龍潭（平鎮）人請團結站出來，凝聚的心聲才會被人聽見」的聲明，內容指出，即將於7月1日發行的基北北桃1200月票未納入709客運路線，漠視龍潭人及部分平鎮人基本權利，請大家告訴大家，不要再沉默、不要再逆來順受，只有自己試著去爭取，一人一通電話，爭取自己的權利福祉。

交通局澄清，因709公車屬於桃園市區公車，非屬公路客運，但是對於長期依賴國道客運出入的龍潭鄉親而言，銜接新北捷運土城區永寧站的709公車原本就適用1200月票範圍，部分民眾可能不清楚而產生誤會。

徐玉樹指出，目前龍潭往來台北公車路線班次仍然嚴重不足，無法滿足通勤民眾所需，尤其7月1日起推出的基北北桃1200月票，仍有多條路線並未納入，例如作為龍潭中途站的新竹轉運站至台北仁愛敦化路口的1728、竹東至台北轉運站的1820、1821，還有六福村至松山機場5350等公路客運路線，很多民眾均有搭乘需求，也應納入1200月票範圍。

交通局答覆，1728 ，1820、1821這幾線客運，目前台北往返龍潭短端計費售票設備系統尚未建置完成，將在下一個階段才會納入。至於5350因為客運公司提出不續營聲明（至12月31日），所以未規畫列入，會設法協調其他路線加入服務地方。