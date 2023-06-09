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新竹科環一路標誌不明 屢有車輛在調撥時段逆向誤闖

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
科環一路一再發生車輛逆向誤闖，還有車輛被迫原地迴轉，造成交通大打結。圖／寶山鄉公所提供
科環一路一再發生車輛逆向誤闖，還有車輛被迫原地迴轉，造成交通大打結。圖／寶山鄉公所提供

通車月餘的科環一路，因為標誌不明確，接連發生民眾在調撥時段誤闖而逆向行駛的狀況，不僅危險，還在造成竹科對外交通大打結，寶山鄉公所提出4點建議，呼籲科管局盡快改善，以免竹科二期寶山擴建開發一再出現混亂。

寶山鄉長邱振瑋指出，科環一路是連結竹科園區科環路與力行三路間的重要聯絡道，未來也是台積電2奈米廠的聯外道路之一，規畫雙向4車道，從5月1日東行線調撥車道開通後，已成為民眾往返科學園區上下班的主要交通要道，每天承載著大量的交通流量。

不過科環一路通車後不僅問題沒解決，還造成更嚴重的交通問題，邱振瑋即表示，科環一路號誌不明確，導致許多車輛無法正確識別車道調撥狀況，因而從力行三路誤闖科環一路逆向行駛，就連公所都多次接獲民眾反映及陳情。

邱振瑋提到，科環一路開通前曾與科管局進行多次交通會議，因科環一路西行線有工作井造成無法全線雙向4線道開通，多次請科管局暫時租用部分私人土地設置2線臨時車道，配合線形調整，使科環一路可以暫時4線通行，待工作井完成後再進行車道回歸原設計路線，但科管局認為窒礙難行，僅開放2線道採用調撥車道方式，卻衍生用路人搞不清楚管制方式造成車輛逆向行駛問題。

他認為，這種情況不僅對交通秩序造成嚴重影響，對民眾的行車安全構成威脅，可謂是險象環生。

為解決現況亂象，寶山鄉公所提出4點建議，一是在科環一路入口處設置禁止進入指示牌及於明顯地點增設LED調撥車道號誌、二為在該路段增加科學園區保警執勤時間及次數、三為加強宣導力道，使該路段用路人更瞭解科環一路調撥時段及車行方向，四需加速盡快完成西行線路段使全線雙向4線道通車。

科環一路鄰近道路標示過小、不清楚，使得不少駕駛人未注意管制時段及方式而誤闖。圖／寶山鄉公所提供
科環一路鄰近道路標示過小、不清楚，使得不少駕駛人未注意管制時段及方式而誤闖。圖／寶山鄉公所提供

車道

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