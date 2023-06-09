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好消息！領養毛寶貝補助寵物保險 苗栗再加碼送健檢

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗流浪犬貓對生活環境侵擾時有所聞，苗栗縣政府開辦認養犬貓保險補助外，再加碼健檢補助。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗流浪犬貓對生活環境侵擾時有所聞，苗栗縣政府開辦認養犬貓保險補助外，再加碼健檢補助。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

領養毛寶貝送寵物健檢保險！苗栗縣政府為鼓勵民眾領養流浪犬貓，今年除了開辦農委會補助每隻犬貓3000元保險專案外，苗縣府也自本月起提供健檢補助，並免費提供民眾借用誘捕犬貓籠，以降低浪犬貓對生活環境的侵擾。

根據苗栗縣政府動物保護防疫所(以下簡稱動保所)統計，去年全縣管制捕捉救援案件3340件，入所犬914隻、貓1016隻，以收容所收容350隻犬貓上限，平時多維持收容200隻上下。

動保所表示，由於收容所的犬貓領養比例一直都偏低，為提供認養代替購買，提升認養率，動保所自上月1日起，開辦由農委會補助50萬元的「寵物保險專案」，前來領養將提供飼主1次性寵物保險補助款3000元；縣府則另外編列50萬元經費，自本月起，只要是苗栗縣民從縣內收容所認養犬貓，補助健檢費7歲以下3000元、7歲以上6500元，兩項補助活動均至今年12月15日止。

所長張俊義強調，補助款發放方式是由飼主先支付保險及健檢費用，之後再向動保所請領現金或匯入指定帳戶，希望透過這樣的鼓勵，幫助毛小孩順利找到溫暖幸福的家，也呼籲飼主應盡到終養不棄養的責任。

另外，為更有效率協助民眾捕捉遊蕩犬貓，動保所提供免費誘捕犬貓籠借用，每一借用人限借用一具，以5日為限(含假日)。通報案件時，民眾請告知發現時間、犬貓正確出沒位置、犬貓數量及特徵等完整資訊，動保所配置動物管制隊人員4名、動物管制運輸車4輛，民眾於平日上班時間可撥打動保所電話037-320049分機216受理通報案件，假日及夜間可直撥1999或1959動保專線，協助民眾捕捉救援犬貓。

苗流浪犬貓對生活環境侵擾時有所聞，苗栗縣政府開辦認養犬貓保險補助外，再加碼健檢補助。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗流浪犬貓對生活環境侵擾時有所聞，苗栗縣政府開辦認養犬貓保險補助外，再加碼健檢補助。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

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