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民代追竹市學區劃分議題 高虹安首曝朝這方向進行

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區市議員劉崇顯今天在總質詢追問學區劃分的具體方向，市長高虹安答詢首度表示「以單一學區為主」方向進行。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市東區市議員劉崇顯今天在總質詢追問學區劃分的具體方向，市長高虹安答詢首度表示「以單一學區為主」方向進行。圖／取自新竹市議會直播畫面

新竹市近年就學人口成長，學區劃分議題受家長關注，市長高虹安選前喊出學區劃分要推動就近入學為目標。東區市議員劉崇顯今天在總質詢追問學區劃分的具體方向，高虹安答詢首度表示「以單一學區為主」方向進行，並強調會重視學生與家長權益。

劉崇顯近期在議會質詢接連追問市府學區劃分進度與方向，今天市政總質詢對上高虹安直球對決，所謂就近入學的學區檢討方向到底為何？是應該要重劃還是維持現狀？

高虹安說，目前新竹市學區問題是出自「市場機制失調」，經跟家長與地方人士討論，市府會朝學區重劃方向。劉崇顯對此認同，表示就無關學區劃分跳票的問題，並追問高到底是要推單一學區還是共同學區，前者總量管制率低、後者總量管制率高。

高虹安表示，自己並不是學區劃分專家，所以市府今年4月函文邀請議會、學校、家長代表、專家學者及市府相關局處推派代表成立「學區劃分及調整審議委員會」，5月已經開第一次會議，專家認為應以單一學區方向，因此市府會朝單一學區方向來推行。

不過，高虹安也強調，新竹市同時推動共同學區行之有年，提供家長不同教育選擇，也因此未來在學區劃分檢討時，也會重視家長以及學生的受教權。

劉崇顯今天在議事堂上也追問學區劃分的落日條款該如何適用，若採取原有學區落日，耗費時間長一拖會超過市長任期，恐無法解入學的燃眉之急，他主張採新制學區落日條款，如此一來可配合新校舍落成啟用，讓學區劃分可以即刻生效。

高虹安表示，市府針對學區劃分將是朝單一學區方向邁進，至於議員提出的明定學籍人口招生比例、採新制學區落日條款，會納入下一次的學區劃分及調整審議委員會會議討論。

高虹安 新竹 議員

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