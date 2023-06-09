竹市「阿華純米食」肉粽遭檢出防腐劑 衛生局裁罰

端午節連假即將到來，新竹市衛生局啟動端午複合式專案稽查，一口氣抽檢市售的端午節應景食品25件，檢驗發現新竹市「阿華純米食」的自製肉粽檢出防腐劑「己二烯酸0.40g/kg」， （標準為不得檢出） 不符規定，違反食安法已裁處3萬元。

竹市衛生局今天指出，近期針對東五節應景食品抽驗並稽查粽子製造及應景食品販賣場域，共稽查15家，其中6家限期改善後複查合格，其餘皆合格；查核食品標示36件全數合格；抽驗端午節應景食品25件，檢驗結果1件肉粽不符規定，其餘均符合規定。

衛生局長陳厚全說，此次稽查抽驗端午節應景食品，包括肉粽、香菇、蛋黃、肉品、醬料等共計25件，依各品項類別性質檢驗防腐劑、乙型受體素、漂白劑、甜味劑、重金屬等項目。

檢驗結果出現1件不合格，為新竹市「阿華純米食」自製肉粽檢出防腐劑「己二烯酸：0.40g/kg 」 ，由於該項目標準為不得檢出，不符規定已依法裁處 。抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾查詢參考（http://dep.hcchb.gov.tw）。

陳厚全說明，食品添加物使用範圍及限量中，已二烯酸為合法可使用的食品添加物，可用來抑制微生物生長，有抗黴效果，為常用的酸性防腐劑，可使用於魚肉煉製品、醃漬蔬菜、糖漬果實類等食品，但粽子依規定不得添加己二烯酸。

衛生局指出，己二烯酸為脂肪酸的一種，與天然存在的己酸（caproic acid）會經同樣的途徑被代謝，但若不當添加超量，亦會危害人體健康，故其使用範圍及限量皆須依照食藥署規範，以免違法。違者將依照違反食安法第18條或第22條，依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。