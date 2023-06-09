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苗縣鹼粽驗出禁用硼砂 製作阿婆稱不知添加違法

中央社／ 苗栗縣9日電

端午將至，苗栗縣衛生局執行應景食品稽查，驗出縣內「阿嬌姐」鹼粽含有禁用硼砂，製作販售的86歲老婦得知觸法驚慌說「不知道不能用」，全案仍依違反食安法函送地檢署偵辦。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙今天透過新聞稿指出，以往古法鹼粽的製作，為了增加口感及防止粽葉沾黏，並作為防腐劑增加保存性，過程中會使用硼砂（俗稱「冰西」），然而硼砂在人體內會轉變為硼酸，連續攝取後，會在體內累積，可能破壞中樞與消化系統，妨礙消化酵素作用，進而導致食慾降低、抑制營養吸收等，台灣早已禁止使用。

衛生局表示，4月中旬啟動「端午節複合式專案」，針對粽子製造業源頭、市售端午應景產品查核，共抽樣6件粽子、13件粽子相關餡料、3件調味醬及4件生鮮畜產品，檢驗項目包含防腐劑、漂白劑、環氧乙烷、甜味劑、硼酸及其鹽類、動物用藥等，其中1件「阿嬌姐」鹼粽驗出「硼砂」不符規定。

衛生局指出，「阿嬌姐」製作販售業者是名86歲老婦人，5月24日派員前往向老婦說明化驗結果，將現場剩餘7包、約3000公克硼砂封存，鹼粽全數下架回收，全案依食品安全衛生管理法函送苗栗地檢署偵辦。

衛生局說，老婦並非企業或工廠經營型態，也沒有實體店鋪，平日有消費者訂製水粄等客家米食才製作販售，鹼粽則是端午節應客戶需求才賣，當得知添加硼砂觸法後，相當惶恐，直說「不知道不能加」。

衛生局表示，衛生福利部已有公告，可用三偏磷酸鈉（Sodium trimetaphosphate）作為取代硼砂的合法食品添加物，將持續針對老婦在內等重點風險對象加強輔導。

粽子 防腐劑 端午節

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