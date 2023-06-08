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大溪2活動將轉型舉辦 盼吸引更多國際遊客

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園風箏節因中庄周邊道路路幅、可容載人流車流，一次性活動宣傳效益有限，將轉型風箏地景裝置藝術和主題式旅遊摺頁。圖／報系資料照
桃園風箏節因中庄周邊道路路幅、可容載人流車流，一次性活動宣傳效益有限，將轉型風箏地景裝置藝術和主題式旅遊摺頁。圖／報系資料照

桃園大溪豆干節及風箏節遠近馳名，不過今年決定皆不續辦，有民代認為市府應持續努力將大漢溪流域打造成為國際休憩園區，提升國際位階，找出亮點；桃園市觀光旅遊局回應，因場地大小因素，未來將研擬把風箏節轉型成風車地景藝術，並因應素食主義者增加，大溪豆干節將搭配國際素食日及世界素食日，吸引更多國際素食客。

市議員李柏坊表示，豆干節及風箏節每年皆吸引諸多遊客到訪，不過2活動皆出現延續性不夠問題，形成煙火式活動，盼市府能多跟地方業者合作並討論如何共同推廣，將大漢溪流域打造成為國際休憩園區，提升國際位階，找出亮點，讓大漢溪被看見、也讓桃園於國際上被看見。

觀旅局指出，豆干不僅是大溪的名產，更是傳承世代的歷史文化印記，全台目前有超過300萬蔬食人口，全世界至少有4億人奉行無肉的蔬食主義，其中豆製品更是素食中重要的飲食元素，因此為將豆干產業升級、擴大宣傳面向並跳脫以往短期活動宣傳方式，規畫今年將辦理桃園國際素食推廣活動並融入豆干元素。

觀旅局說，透過辦理素食市集體驗、國內外媒體踩線採訪、永續旅遊遊程設計及推廣、桃園特色素食產品推薦及研發等推廣方案，推動桃園成為素食重鎮，吸引國內外素食客注目、興趣進而來訪桃園，帶動觀光發展。

桃園國際風箏節轉型風箏地景裝置藝術和主題式旅遊摺頁，觀旅局說，中庄景觀土丘周邊的親水園區工程、山豬湖吊橋工程也陸續完成，大溪橋往鶯歌方向已形成完整旅遊帶，往年透過2日風箏節活動宣傳景觀土丘，自2018年首次舉辦至2022年共4屆總共吸引30萬人次參訪。

觀旅局說，但中庄周邊道路路幅、可容載人流車流，一次性活動宣傳效益有限，為達到中庄周邊整體景點推廣效益，永續性的旅遊推廣，風箏節活動規劃轉型為主題裝置藝術及周邊遊程行銷宣傳，規畫製作具風箏、風車意象拍照打卡裝置藝術品，設計製作探索大漢溪左右岸自行車旅遊集章摺頁，結合大漢溪中庄周邊店家，並設計導客行銷活動，促進在地商家增加實質收益效益。

桃園大溪豆干節今年將轉型規畫辦理桃園國際素食推廣活動並融入豆干元素。圖／報系資料照
桃園大溪豆干節今年將轉型規畫辦理桃園國際素食推廣活動並融入豆干元素。圖／報系資料照

風箏節 桃園

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