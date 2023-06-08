大溪2活動將轉型舉辦 盼吸引更多國際遊客

桃園大溪豆干節及風箏節遠近馳名，不過今年決定皆不續辦，有民代認為市府應持續努力將大漢溪流域打造成為國際休憩園區，提升國際位階，找出亮點；桃園市觀光旅遊局回應，因場地大小因素，未來將研擬把風箏節轉型成風車地景藝術，並因應素食主義者增加，大溪豆干節將搭配國際素食日及世界素食日，吸引更多國際素食客。

市議員李柏坊表示，豆干節及風箏節每年皆吸引諸多遊客到訪，不過2活動皆出現延續性不夠問題，形成煙火式活動，盼市府能多跟地方業者合作並討論如何共同推廣，將大漢溪流域打造成為國際休憩園區，提升國際位階，找出亮點，讓大漢溪被看見、也讓桃園於國際上被看見。

觀旅局指出，豆干不僅是大溪的名產，更是傳承世代的歷史文化印記，全台目前有超過300萬蔬食人口，全世界至少有4億人奉行無肉的蔬食主義，其中豆製品更是素食中重要的飲食元素，因此為將豆干產業升級、擴大宣傳面向並跳脫以往短期活動宣傳方式，規畫今年將辦理桃園國際素食推廣活動並融入豆干元素。

觀旅局說，透過辦理素食市集體驗、國內外媒體踩線採訪、永續旅遊遊程設計及推廣、桃園特色素食產品推薦及研發等推廣方案，推動桃園成為素食重鎮，吸引國內外素食客注目、興趣進而來訪桃園，帶動觀光發展。

桃園國際風箏節轉型風箏地景裝置藝術和主題式旅遊摺頁，觀旅局說，中庄景觀土丘周邊的親水園區工程、山豬湖吊橋工程也陸續完成，大溪橋往鶯歌方向已形成完整旅遊帶，往年透過2日風箏節活動宣傳景觀土丘，自2018年首次舉辦至2022年共4屆總共吸引30萬人次參訪。