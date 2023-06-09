苗栗易肇事路段 增8測速桿 下月起執法

苗栗縣警察檢討分析易超速及易肇事路段，昨天公布新增8支固定測速照相桿位置，將於今年7月1日起執法，警方籲請用路人注意遵守速限行車，既安全荷包也不會失血。

警方統計分析去年交通事故死亡67件，主要肇事原因超速偏高，檢討易超速及易肇事路段，評估調整71支固定測速照相桿位置，移置其中8支到新地點，另有1處區間測速調整區段。

8支固定桿新位置，包括台3線127.3公里（南向）、台6線992公尺（東向）、台13線23.2公里（北向）、台72線3.4公里（東向）及13.8公里（西向）、縣道124乙線2.9公里（西向）、縣道124丙線9.7公里（西向）、縣道140線8.6公里（西向）。

另外原在台3線獅潭段114.3公里至122.8公里區間測速執法設備，民眾反映有些用路人會避開區間測速，走小路影響社區安寧，經評估檢討後，調整為台3線114.3公里至123.6公里。

至於縣道140線原16.2公里至23.1公里區間測速路段，將調整為16.2公里至17公里，避開高架路段，原23.1公里至25.1公里區段維持不變，19公里至20公里間將新增1座固定式測速照相桿，系統正在施工中。