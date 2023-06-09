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補課土增稅 矽谷中小學關校 竹市府遭糾正

聯合報／ 記者王駿杰丘采薇／連線報導

新竹矽谷小學2016年初遭法拍，同年7月停招，但監委調查發現，主因是新竹市政府2003年審核同意矽谷中小學受贈的土地免徵土地增值稅，但2010年又改認定「未按捐贈目的使用」，課予5.3億餘元補稅及罰鍰，導致校方無力負擔關校，監察院前天通過糾正新竹市府。

市府指出，矽谷中小學2002年3月4日申請依土地稅法免徵土地增值稅，市府依學校所提計畫作為清查依據，2010發現土地大部分已屬國家藝術園區社區道路，並畫設停車格供社區住戶使用，部分土地遭占用，教育處認定未按捐贈目的使用，因此稅務局補徵土地增值稅1.7億多元，並處2倍罰鍰，共5.3億餘元，矽谷中小學不服提行政救濟訴訟，最高行政法院2016年駁回確定。

市府表示，將會加強未來相關審查機制，後續稅務局受理免徵土地增值稅案件時，均主動函請地政機關及社福、私校主管機關（教育處）辦理實地勘查認定。

矽谷中小學案由監委高涌誠、施錦芳、葉宜津提出調查報告，聯席會議前天決議通過提案糾正。

監委指出，因行政機關檢查認定標準前後不一，校方遭受5.3億餘元鉅額補稅及罰鍰。

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