議員批遲啟用抽水站釀淹水 竹市府：檢視進場時機

民進黨新竹市議員劉康彥表示，5月19日新竹大雨，南寮抽水站未及時啟用，造成多處積淹水，是新竹市長高虹安失職。市府表示，未來會檢視進場時機，通知人員提早進駐抽水站。

新竹市議會第11屆第1次定期會今天進行市政總質詢，劉康彥質詢說，據新竹市消防局資料，5月19日清晨3時30分至5時30分，新竹地區累積降下超過106毫米雨量，南寮抽水站早該派員進駐待命，但身為災害應變中心指揮官的高虹安卻未在第1時間指揮派員進駐，是失職，要求檢討改進。

劉康彥指出，豪大雨當下，即便南寮抽水站的外水位非漲潮，仍可開啟抽水站內池的進流閘門，讓雨水下水道B幹線與D幹線的水進入抽水站，利用抽排方式加快上游洩水速度，他認為5月19日明顯是人為疏失導致災情擴大。

劉康彥質詢，市府向中央爭取補助經費，改善雨水下水道D幹線及建置F幹線，但F幹線完成至少還要3至5年，在工程興建完成前，高虹安有何方法能先改善中寮、南寮地區易積淹水情況。

高虹安答詢表示，將增加排水溝及雨水下水道的清淤頻率，改善部分排水溝斷面，另過去供民眾領用的擋水沙包，現已採購新式的防水擋板，未來會放在區公所供民眾免費借用。

劉康彥建議，除加強側溝、雨水連接管清淤頻率與強度，市府應盤整重建老舊窄小的側溝、增設雨水連接管，並慎重評估中清公園、中光公園作為滯洪的可行性，透過雨水暫置，讓周邊民宅免於淹水。

新竹市政府工務處會後發布新聞稿表示，5月19日中寮、南寮地區積淹水的主因時雨量達106毫米，突來的雨量無法及時排入側溝，以致積淹水。

工務處指出，南寮抽水站採人工手動起抽機制，後續市府將檢視進場時機，並搭配天險預報，即時通知工務處及廠商等人員提早進駐抽水站。

工務處表示，針對議員建議，市府將參考研議，多利用土地規劃和工程設計方法，利用透水性鋪面或雨水儲留設施，增加地表滯洪、蓄洪、過濾、入滲等能力，減少中寮、南寮地區淹水。