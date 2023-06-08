日籍畫家南條博明後代訪台 參觀新竹中學尋根

已故日籍畫家南條博明外孫女小野寺由紀子等4人，日前到台灣展開尋根之旅。在新竹市出生的由紀子說，當年返日時年紀小，對兒時景象已無記憶，能來台尋找祖父足跡感到開心。

新竹縣政府文化局提供新聞資料表示，南條博明於1924至1932年間於新竹中學任教，主持新竹第1個研究西洋畫的「白陽美術研究會」（亦稱白陽社），並於白陽美術研究會改組後的新竹美術研究會擔任顧問。

竹縣文化局指出，第2次世界大戰結束，日人遣返前，南條博明的後人將他在台期間拍攝的照片交由新竹縣竹東鎮友人鍾廷麟保存。2003年間，鍾廷麟的後人將照片複印，擇優選出62張納入新竹縣史館典藏，藉文化部典藏網公開線上瀏覽。

竹縣文化局表示，這些老照片輾轉由南條博明正在日本明治大學攻讀歷史的外玄孫發現，意外牽繫起台日雙方近80年跨國際、跨世代的典藏奇緣。

新竹中學圖書館主任黃大展今天向中央社記者表示，5月初竹中教務主任接到一封南條博明的玄孫寄來電子郵件，指在網路上查到新竹縣政府文化局有典藏一批南條博明的照片，且一張照片中註記地點為新竹中學禮堂，因此家族決定走訪台灣尋根。

黃大展說，此次來台的是南條博明的外孫片山滋和外孫女小野寺由紀子一行4人，校方彙整並贈送與南條博明相關的官方檔案、影本及多張老照片，並帶他們參觀校史館（以前的禮堂）、古蹟劍道館等當年南條博明可能走過的校園足跡。

除了竹中校方分享檔案及照片，參訪一行人也從日本帶來珍藏多年、南條博明的油畫作品，黃大展說，根據南條家人說法，這幅畫是南條博明畫給大女兒作為和服圖案，一直放在家中裱匡珍藏，此次特地帶來台灣交流。

片山滋等人也拿出家族表，說明他們與南條博明的關係，黃大展說，其中由紀子是1943年在新竹花園町（現新竹市東山里一帶）出生，母親是南條博明的長女，父親則是新竹尋常高等小學校的老師。

黃大展表示，根據由紀子分享，雖她在台灣出生，但年紀尚小時就回到日本，對於兒時在台灣的生活場景已無記憶，此次能到台灣看祖父、父母當時生活的地方，感到很開心。

本身也是畫家的片山滋則說，希望未來能有機會聯繫上南條博明的學生，以及當年同在白陽社的畫家後代等相關人士，一起舉辦台日交流畫展。