桃園一幼兒園突公告結束營運家長驚慌 教育局澄清了

桃園市八德區某私立幼兒園昨晚突然公告，稱5日收到房東不再續租的通知，將協助處理退費、轉介事宜，引發眾多家長恐慌。對此，教育局澄清，該幼兒園只是更換經營團隊，不影響孩子及教師權益。房東也發聲明強調早已和幼兒園充分協調，對業者散播不實言論，將保留法律追訴權。

該幼兒園昨向家長發布公告表示，本月5日收到房東不再續租的通知，迫使園方必須放棄10年的努力成果，30日必須提前結束服務；目前已知會教育局、附近園所等，協助幼生處理相關退費事宜，今晚7點將於大強里市民活動中心舉行家長說明會，懇請家長諒解。消息一出讓多名家長感到措手不及。

教育局今天澄清，經了解，該園預定6月底或7月更換負責人與經營團隊，新團隊會無縫接軌，因此畢業旅行、畢業典禮都會如期正常舉行，不會影響現在收托的孩子與教師權益，未來還是會繼續收托，請家長不用擔心。

張姓房東也發出聲明，強調自己並無突襲結束租約，雙方契約是到7月31日，經綜合考量學生受教權及教師工作權，待本學期結束才終止，過程和幼兒園充分協調，並提早2個月前通知；幼兒園自行提早1個月結束服務，卻在網路上散播不實言論，對此將保留法律追訴權。