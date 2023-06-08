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寶山綠竹筍產季大幅延後 端午前價格仍居高不下

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山綠竹筍產季受天氣影響大幅延後，端午節前價格都將維持在高檔。記者巫鴻瑋／攝影
寶山綠竹筍產季受天氣影響大幅延後，端午節前價格都將維持在高檔。記者巫鴻瑋／攝影

綠竹筍是新竹縣寶山鄉的重要農產，每年5月開始進入產季，但今年面臨缺少梅雨降水，使得整體產季大幅延後，6月初才開始有綠竹筍產出，也因初期產量少、供不應求，使得價格相比去年大幅上漲，鄉公所預估到端午前綠竹筍價格都會維持在比較高的水準。

筍農指出，今年因少了梅雨帶來的陰雨綿綿天氣，使得綠竹筍的生長情況不如預期，雖然5月下旬有幾波大的降雨，但綠竹筍最佳賞味期是下雨隔天採收的品質最好，沒有長期降雨使得綠竹筍無法有穩定產出，且整體竹筍的重量有比往年正常年少了一點。

寶山鄉公所指出，寶山鄉綠竹筍種植面積約90公頃，為新竹縣之冠，年均總產量約700多公噸，由於寶山地區土質鬆軟，水質純淨，因此所栽種的綠竹筍質地細嫩，口感鮮脆，無論是甜度、柔嫩度皆屬最上等，今年雖降雨少，但口感上更清甜。

公所表示，今年的確受到降雨不足影響，使得寶山的綠竹筍產季比往年要晚，目前才剛準備進入盛產期，約比往年晚了1個月，因產季初期量少，因此市場上所能購買到的綠竹筍價格偏高，預估在產量少及端午節前消費者需求高的作用下，整體綠竹筍價格會一路維持到端午節，之後才會逐步產量及價格回穩。

寶山鄉農會表示，目前每天產量確實比較少，大約每天上午只有3到4包綠竹筍會由農友送到農會銷售，比往年同期少許多，且目前因才剛進入產季，綠竹筍的品項較小，可能過一陣子才會有又大又飽滿的綠竹筍可供挑選。

為推廣寶山綠竹筍，公所今年將在6月18日於寶二水庫大壢老仙爺廟舉辦寶山綠竹筍節。希望讓低卡、高纖維的農產讓更多消費者品嘗，且活動當天現場還會教學綠竹筍創意料理，更有免費試吃，還有機會品嘗到寶山橄欖所製作而成酸酸甜甜的橄欖冰棒，現場還有抽獎活動，獎品不僅包含綠竹筍，更有家電好禮。

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