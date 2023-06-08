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改裝車音量超標達105分貝 員警形容車輛怠速仍「砰、砰」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園「靜桃計畫」大執法專案，中壢警分局攔查到18歲的姜姓駕駛所騎乘的普通重型機車，經檢測排氣管噪音最高達105.9分貝。示意圖。圖／中壢警分局提供
桃園「靜桃計畫」大執法專案，中壢警分局攔查到18歲的姜姓駕駛所騎乘的普通重型機車，經檢測排氣管噪音最高達105.9分貝。示意圖。圖／中壢警分局提供

桃園「靜桃計畫」大執法專案，6月1日起各區如火如荼展開，盼抓出改裝車並要求限期改善，以降低噪音對民眾影響，其中中壢警分局執法首日就抓到1輛普通重型機車音量超標達105.9分貝，員警形容，車輛怠速時仍會聽到「砰、砰」聲響，行駛於馬路上時的聲響更是巨大。

中壢警分局1日晚間執行聯合噪音檢測執法，在中壢SOGO商圈周邊以「閉鎖式路檢」及機車機動攔檢，當晚就攔查56輛改裝機車，對31輛「噪」事車開出罰單，還開出7張無照駕駛、15張改裝車體，一個晚上就開罰11萬1300元。

當晚最特殊案例就是攔查到18歲的姜姓駕駛所騎乘的普通重型機車，經檢測排氣管噪音最高達105.9分貝。員警表示，姜男機車於馬路上馳騁時，遠遠就能聽見呼嘯而過的巨響，就連機車緩慢行駛及怠速時，仍不停發出「砰、砰」聲。

一般聲音照相的分貝標準會依照道路速限而有所不同，如速限為50公里以下道路，汽機車的噪音標準為86分貝，而速限為50公里以上、70公里以下道路，汽機車聲音不得超過90分貝；而105分貝則恐對人類造成聽力損傷。

警方表示，將每天不定時辦理，並持續規畫路檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務加強攔查拍照通報，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

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