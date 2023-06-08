桃園市府行政院會提案杜絕改裝車噪音 閣揆挺、促速修法

桃園市副市長蘇俊賓今天上午代表桃園市政府參加行政院院會，並爭取行政院修法加強改裝噪音車輛源頭管制；他強調，一台改裝車，呼嘯而過，影響的是幾條街，幾千人的安寧，源頭的規範沒解決，只靠行為認定，造成每晚基層員警、環保局、監理站人員稽查疲於奔命，抓不勝抓。

蘇俊賓指出，礙於現階段的噪音管制法罰則只有1800元，考量相關行為帶給社會重大的影響，罰則顯不符合比例原則，因此希望行政院協助修法。

蘇俊賓代表桃園市政府立場的提案倡議，獲得院會在場的台中市台中王育敏副市長呼應。行政院長陳建仁也對此高度認同，認為噪音的確是現在重大的公害問題，陳院長指示李孟諺秘書長會後儘速邀集環保署、交通部和各地方政府協商，就排氣管、消音器的改裝，納入源頭管制與規範，並表達支持源頭管制。

蘇俊賓強調，改裝源頭是「因（源頭）」，妨害安寧是「果（末端）」，不當改裝的行為是造成全國各地改裝噪音車，妨害生活安寧惡性因果循環的根源所在，希望交通部與環保署能正視此全國性民怨問題，儘速檢討嚴修相關法規，加強源頭管理及加重違規罰則，同時也讓我們的警力與稽查人力發揮在更有效益的地方。

蘇俊賓也說，除了修法杜絕源頭改裝，張善政市長也特別指示，提高聲音照相的科技執法能量，搭配現有的稽查人力，桃園市還執行「靜桃專案」，期待今天在院會的提案，由行政院儘速幫地方政府補足法令面的政策，再搭配地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，讓過去長久的問題，能夠有新的解方，還靜於民。

桃園市警局交通大隊統計「靜桃」計畫6月1至7日執行成果包括環警監聯合稽查攔檢224件，噪音超標告發131件，告發率53.7%，裁罰28萬6200元；改裝溯源62件，其中有16家改裝車行。監理站執行「靜桃」計畫車體改裝違規告發42件。