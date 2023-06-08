桃園定點臨托僧多粥少 社會局：積極盤點合適地點

桃園市生育率為六都之冠，市府今年規畫4處定點臨托服務，其中，中壢1號托育空間預估最快7、8月上線，但多位民代認為僧多粥少，呼籲至少應達成「1區1臨托」的目標。市府社會局表示，將再闢點設置2處定點臨托，並為有臨托需求的民眾媒合居家保母，讓家長沒有後顧之憂。

桃園現有6個居家托育服務中心，目前使用外租空間營運。新市府上任後提供中壢1號、中路4號、楊梅1號、蘆竹1號空間讓各區托育服務中心遷入，同時規畫定點臨托服務。不過因據點少，引起各區民代關心。

議員凌濤表示，規畫臨托政策時，須考量行政區人口數與移入人口特質，像桃園區人口達46.2萬人，僅有1處臨托據點遠遠不足，另八德區交通方便、移入人口多，近年來甚至有多所學校規畫擴建，凸顯強烈臨托需求，也應設置據點滿足年輕父母需求。

議員王珮毓表示，現在家長需臨托只能找民間居家保姆，當代社會多為雙薪家庭，更應積極規畫托育政策，但目前對服務時間、收費與申請方式市府尚無具體計畫，到今年第4季僅桃園、中壢、蘆竹、楊梅4處居家托育服務中心，實在僧多粥少。

王珮毓建議，應擴大規畫全市20處公托中心及20處社區公共托育家園加入日間臨托服務，並輔導私托業者加入，訂定臨托服務收費標準，提供家長更全面的托育環境。

社會局兒童托育科長蘇美惠表示，托育中心立案時都有核定收托數，目前公托都是額滿，無法納入臨托；目前6個居家式托育中心已有4處找到據點，正陸續點交、裝潢，除中壢1號托育空間預估最快7、8月上線，其餘預計今年第4季完成並開始收托，還有2處據點正加速盤點合適地點。

蘇美惠表示，為顧及幼兒的安全與收托品質，每個據點每時段托育兒童上限為4人，各區托育服務中心也協助有臨托需求的家長，目前執登保母約2400人，實際收托幼兒的保母約2000人。