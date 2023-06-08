拒天坑！「豐采520」受波及5社區 今天齊向監委陳情

「拒天坑求真相、要家園保安全！」竹北「豐采520」建案興建迄今，周遭道路發生至少5次塌陷，受波及的幾個社區今天齊向監委陳情，呼籲縣政府主動成立調查小組，而非只是一再審查，期盼監委能監督新竹縣政府，了解縣府有否失職與包庇，還給居民安全空間。

豐采520建案周遭的大有可為、俠隱、臻愛香榭、松下新宿及人間琉璃社區等住戶代表，今天早上在立委王婉諭、新竹縣議員張珈源、蔡蕥鍹等陪同下，向下鄉巡察的監委賴鼎銘、鴻義章陳情。

社區住戶認為從五次道路坍塌事件至今，縣府雖稱已成立專案小組，但包含坍塌事件肇責釐清、鄰損鑑定進度、透地雷達檢測結果等，真相仍不明，周遭住戶亦未能及時掌握相關資訊，迄今無法安心居住。

王婉諭說，發生竹北天坑事件後，住戶很擔憂，日前在停工情況下，竟被發現偷偷施工，非常荒謬，住戶們要向監委陳情，監督新竹縣府有否失職與包庇等可能性。此外，近期又發現在地下道下面有天坑，住戶對豐邑的施工品質有所擔憂，應了解過往申請建案建照，有否如實施工，這些都須放大檢視。

「大有可為」住戶安德森表示，住戶要求真相，盼縣府盡快成立調查小組，而非審查小組，現在的審查情況就像改學生作業，「作業不交，也不會有任何動作。」呼籲縣府調查事故，盡快釐清真相，否則在沒有真相前，任何發生的事件與動作，恐將造成社區更大恐慌。

安德森表示，6月6日豐邑雖有誠意檢視社區人行道，未料一開挖，竟發現下面有許多一公尺深的小天坑，因為沒有真相，居民更擔心，他在上班聽到此事，急忙趕回家，呼籲監委督促縣府行動，而非不斷審查，這次訂6月27日給真相，「倘若沒給出來，難道還要再等一個月嗎？」