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竹市舊城區停車一位難求停車場卻種樹？ 市府：7月移除

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市民眾活動中心停車場，於今年1月開放停車。記者張裕珍／攝影
新竹市民眾活動中心停車場，於今年1月開放停車。記者張裕珍／攝影

新竹市舊城區停車空間嚴重不足，市府去年著手將閒置多年充滿歷史意義的「新竹市民眾活動中心」闢建為停車場，國民黨新竹市議員今聯合質詢，舊城區停車位一位難求，活動中心裡28個停車位，卻有7個位置「種樹」，為何浪費寶貴停車空間；市長高虹安指出，當初是為增添綠意，現已確在7月移除，預計12月前會將車位回歸。

民眾活動中心位在文昌街和武昌街路口，鄰近中正堂商圈、大成街、中央市場等處，地理位置優越；早在1960、1970年代，民眾活動中心的內、外連通道或穿牆，串聯中山堂、中正台夜市、國際戲院商圈、三角公園，形成當時新竹地區重要的休閒娛樂購物商圈，人潮洶湧、繁華一時。

市府指出，活動中心一度作為停車場，後來又關閉閒置，在民代爭取下，市府考量鄰近商圈停車，決定保留建築特色，將腹地改為公有停車場，提供28格小客車位，於今年1月開放停車。

議員黃美慧指出，舊城區之所以會沒落，就是因為停車一位難求，現場也有私人設立的停車場，每天都是爆滿狀態，假日還要排隊，以前民眾活動中心還開放停車時，民眾也是要排隊停車，結果整建重新開放後，竟然在珍貴的停車位上種樹。

黃美慧說，若停車場要以景觀為由，難道不能擺放一些盆景或者搭棚種紫藤花嗎？反而植栽7棵樹佔用車位，真的對該處景觀有幫助嗎？市議員陳慶齡也問，是否是先畫設停車位後才挖洞種樹？

黃美慧說，這7棵樹佔用7個車位，若以每小時30元計算，1天可收的停車費是5040元，代表停管基金為此1年就損失183萬9600元，難怪停管基金會負債。陳慶齡建議，未來應重整民眾活動中心停車場綠化措施，把位置騰出來給汽車停放。

高虹安答詢指出，為舒緩舊城區停車需需求，市府與國產署合作將民眾活動中心閒置空間開闢為停車場，過去因景觀問題，現在也正在協調，是否可以利用周邊灰色的部分來執行綠美化工作，市府將積極改善，預計7月進場移植喬木，預計可再增加汽車位7格，共計35格，預計12月前完成移除後把停車格還給民眾活動中心使用，確實如議員計算，希望能彌補部分停管基金。

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