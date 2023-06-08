開創職涯第二春！ 竹市「勞工學苑」6月12報名開跑

為鼓勵勞工在職進修及培養第二專長，新竹市府將於今年7月10日至9月14日在勞工育樂中心舉辦「勞工學苑」，共計10項研習課程涵蓋職場能力、語言學習、電腦資訊及手做技藝4大類型，6月12日上午9點起開放網路報名。

市長高虹安表示，培養不同技能、持續多元學習，隨著產業趨勢與時俱進，並結合興趣與專長，將有助於職涯長期發展。因此，市府辦理為期10週的「勞工學苑」，精心規畫10項職場實用課程，協助培育多元專長，無論是就業、轉職皆有加分效果，在職者亦能培養興趣、提升專業能力。

勞工處說明，今年勞工學苑開設10項課程，包含職場溝通技巧、Excel實務，更結合時下最夯需求，開設新媒體數位行銷必學的手機海報與短片製作及多媒體影音剪輯等，增進勞工職能，不僅可培養第二專長，甚至能開啟創業新契機，更推出商用英語、唱歌學日語及生活韓語等國際語言課程，提升竹市勞工國際競爭力。

勞工處表示，為支持勞工朋友工作與生活平衡，植物藝術創意美學課程以輕鬆愉快的學習方式踏入花藝設計生活美學，認識花材，培養美感，更能陶冶性情、訓練集中力、有助減壓及增進個人修養；另有好評再開的凝膠美甲沙龍班，即使是初學者，都能做出專業級的美甲造型。

勞工處提醒，勞工學苑以網路報名為主，自6月12日上午9點起開放線上報名(https://reurl.cc/AAKXkp )，名額有限、額滿為止。報名對象為設籍或工作地於竹市的勞工或工會會員，共計10項課程，每人限報名1項課程，上課時間皆為平日晚間，方便勞工及青年下班後進修。