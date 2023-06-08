降低汛期水患威脅！竹縣投5千萬10鄉鎮區域排水7月竣工

全球暖化氣候變遷導致天災頻傳、豪雨釀災，新竹縣政府持續強化各區域排水，今年投入5千萬縣款經費，分別在10個鄉鎮共19處施工清淤、暢通河道水流來改善排水，已完成8案，其餘11案也將在7月竣工，全力降低民眾受到的水患威脅。

新竹縣長楊文科說，近年來氣候變遷影響，常會出現極端的天氣，降雨來得又快又急，此時排水系統的正常運作就非常重要。新竹縣為了維持區域排水的效率，每年編列五千多萬元經費在各鄉鎮市清淤、穩定水路，全力降低強降雨帶來的水患。

工務處說明，工程內容包括減少淤積、改善河道斷面暢通水流、增加河槽通水能力、降低洪水位、提升排水防洪功能、穩定水路等等。

今年度區域排水改善工程分別為寶山鄉：寶1-2排水(湳坑溪)；峨眉鄉：龜山排水、社寮坑幹線；關西鎮：牛欄河排水；新埔鎮：太平窩坑、上內立坑、石頭坑等幹線、及牛車窩壢支線；湖口鄉：波羅汶排水、北勢、北窩、長安嶺、糞箕窩排水；芎林鄉：崁下、王爺坑、鹿寮坑等幹線、燥坑排分線及荳子埔排水；橫山鄉：內灣、油羅、新庄子、田寮坑等幹線及橫山支線的排水；竹北市：溝貝幹線排水；北埔鄉：大湖排水、埔尾幹線排水；新豐鄉：上坑排水、新豐溪。

其中峨眉鄉、湖口鄉和橫山鄉共8案已完成，其餘9案可望於6月底完工，2案7月底前可竣工。縣府也呼籲，除了從工程下手，確保排水順暢外，民眾住家周邊溝渠也要記得勤清淤、社區自主防災，避免下雨時管道堵塞，降低汛期水患威脅。

工務處統計，因應每年5月到11月汛期可能面臨短延時強降雨、河水暴漲、颱風等情形，縣府從108年至111年間，每年都挹注5千5百多萬，進行縣內11個鄉鎮市(尖石、五峰2山地鄉位在河川上游，未納入區排)必要的河道整理及護岸改善等工程，保障排水順暢與河道兩岸居民的生命財產安全。