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網瘋太佛心 楓康超市本周六推59元好康便當買一送一

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楓康超市自5月中推出59元的「好康便當」，主打由各門市廚房，當餐熱現做，豐富內容包含5種菜色及1種特色主餐，CP值超高引瘋搶。圖／楓康超市提供
楓康超市自5月中推出59元的「好康便當」，主打由各門市廚房，當餐熱現做，豐富內容包含5種菜色及1種特色主餐，CP值超高引瘋搶。圖／楓康超市提供

楓康超市自5月中推出59元的「好康便當」，主打由各門市廚房，當餐熱現做，豐富內容包含5種菜色及1種特色主餐，CP值超高引瘋搶，慶祝周銷量破萬盒。將於6月10日全台各門市，提供59元好康便當「買一送一」，讓各地民眾能吃到營養美味又省錢。

楓康超市目前在新竹區有兩家，分別位於竹北市、新竹經國店，看準新竹的消費力，今年下半年將於竹北再開一家店，楓康超市指出，楓康超市預計朝新竹以北發展，包含竹北、桃園青埔、台北等都在擴店中，預計未來一、兩年會以北部為據點。

為提供民眾現做營養美味便當，楓康強調採用超市檢驗合格當季蔬菜、配菜、肉品，並且是各門市當餐現做，非中央廚房做好配送。讓消費者能品嘗到更新鮮的食材風味。「檸檬雞腿」和「古早味排骨」兩種經典口味，檸檬雞腿嚴選鮮嫩雞肉，檸香滷製入味，古早味排骨更是採用整塊帶骨里肌，先炸再滷，搭配5種菜色，讓人直呼過癮。

目前「好康便當」上架時間為上午10點半、下午4點半，一上架就搶光，還有民眾專程在熟食區等候出餐立即拿取，部分消費者則是透過楓康的網路社群，看到店家PO出上架文後預約訂購。引發全台諸多網友大呼「一個便當59元？真是佛心來呀！」「這買兩個來吃都比現在便當還便宜」

楓康超市表示，銷售量短時間內就破萬，楓康祭出感恩回饋，將於本周六早上11點起，各門市提供「好康便當」買一送一，2個59元，每店限量100組，限定中餐，售完為止，期望讓民眾在面臨通膨物價時，擁有選購超高CP值便當的小確幸。

目前各家通路都以便當作為銷售武器，多家超市、大賣場都推出銅板價便當，楓康超市表示，楓康超市的優勢在於麵包、熟食都是各門市現做，不是中央做好配送，且菜色新鮮、優質，歡迎民眾前來選購。

檸檬雞腿嚴選鮮嫩雞肉，檸香滷製入味。圖／楓康超市提供
檸檬雞腿嚴選鮮嫩雞肉，檸香滷製入味。圖／楓康超市提供
古早味排骨更是採用整塊帶骨里肌，先炸再滷，搭配5種菜色，讓人直呼過癮。圖／楓康超市提供
古早味排骨更是採用整塊帶骨里肌，先炸再滷，搭配5種菜色，讓人直呼過癮。圖／楓康超市提供

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