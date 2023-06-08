竹市公車減班 通學專車計畫不公？

新竹市議員施乃如昨質詢南區學生因公車停駛及減班，造成家長、學生擔憂，明湖里與柴橋里學生甚至搭不到車，9月開學後若再有公車停駛，將造成嚴重影響；市長高虹安表示，將通盤檢討南區公車運量、班次及學生搭車意願，若需設交通專車，市府會研擬規畫。

施乃如指出，南區學生數逐年增加，乘車需求有增無減，今年2月臨時會她提案要求市府推動全區通學專車計畫，市府卻以調查該區國中學童搭乘意願不高為由推拒，但她觀察明湖里首站學生搭車情形，部分路線班班客滿，已有少數學生上不了車。

施乃如說，市府開辦東區關埔地區安心通學專車，補貼學童乘車費用每日來回票價30元，且只要3至4名學生就開班次，南區學生不但要求使用者付費，還以計程車方式計算，學生要自付約250元，不應差別待遇。

市府回應，南區通學專車因每所學校面臨狀況不同，將評估研議是否設定學校提出申請的限制及補助標準，兼顧學生就學需求及補助效益；目前5602、5603、5604線公車屬公路總局管轄，經查無停駛計畫，市府及公路總局會持續掌握客運業者動態，確保民眾乘車權益。

高虹安說，市府會與公路總局再協調討論，調查學生搭車意願，有需要專車就規畫，絕不會出現南區和關埔地區學生差別待遇。