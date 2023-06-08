聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市公車減班 通學專車計畫不公？

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市議員施乃如昨質詢南區學生因公車停駛及減班，造成家長、學生擔憂，明湖里與柴橋里學生甚至搭不到車，9月開學後若再有公車停駛，將造成嚴重影響；市長高虹安表示，將通盤檢討南區公車運量、班次及學生搭車意願，若需設交通專車，市府會研擬規畫。

施乃如指出，南區學生數逐年增加，乘車需求有增無減，今年2月臨時會她提案要求市府推動全區通學專車計畫，市府卻以調查該區國中學童搭乘意願不高為由推拒，但她觀察明湖里首站學生搭車情形，部分路線班班客滿，已有少數學生上不了車。

施乃如說，市府開辦東區關埔地區安心通學專車，補貼學童乘車費用每日來回票價30元，且只要3至4名學生就開班次，南區學生不但要求使用者付費，還以計程車方式計算，學生要自付約250元，不應差別待遇。

市府回應，南區通學專車因每所學校面臨狀況不同，將評估研議是否設定學校提出申請的限制及補助標準，兼顧學生就學需求及補助效益；目前5602、5603、5604線公車屬公路總局管轄，經查無停駛計畫，市府及公路總局會持續掌握客運業者動態，確保民眾乘車權益。

高虹安說，市府會與公路總局再協調討論，調查學生搭車意願，有需要專車就規畫，絕不會出現南區和關埔地區學生差別待遇。

公車 施乃如 高虹安

延伸閱讀

竹市共6380萬元徵收補償款待領 市府主動清查協助領取

公車減班、通學專車計畫差別待遇？市府：試辦滾動調整

影／台南南區水產店遭步槍掃射20多發 員警回擊射中歹徒臀部2槍

台南市南區廠房發生氣爆 中央廚房幾全毀1人受傷送醫

相關新聞

解龍潭交通亂象 市府曝轉運站進度

桃園市龍潭老城區擁有第二市場、龍元宮商圈及龍潭大池等豐富觀光資源，但當地停車位不足、公車亂象多，地方盼建設觀光轉運站，解...

竹市6380萬土地徵收補償費待領 市府清查協助

土地徵收條例規定，土地徵收補償費若逾15年未領取將歸屬國庫，新竹市府最近清查發現，未領取的徵收補償費保管款竟高達約638...

不再跳票 桃園觀音運動中心7月10日開幕

桃園市觀音國民運動中心去年8月完工後遲未啟用，原訂今年5月開幕又跳票，地方猜測6、7月營運傳聞不斷，卻看不出營業跡象。市...

竹市公車減班 通學專車計畫不公？

新竹市議員施乃如昨質詢南區學生因公車停駛及減班，造成家長、學生擔憂，明湖里與柴橋里學生甚至搭不到車，9月開學後若再有公車...

桃園樂天棒球場獲補助修繕 市府：感謝中央正面回應

中華職棒會長蔡其昌、桃園市副市長蘇俊賓和體育署官員今天會勘樂天桃園棒球場修建計畫，會後預計投入1.1億經費，在今年球季結...

瞄準端節桃園旅宿推優惠 龍舟爭霸COSPLAY選拔最吸睛

桃園市府觀光旅遊局為推廣桃園好好玩，瞄準端午節連續假期，號召旅宿業者推出桃園旅遊住宿優惠，住都飯店、福容飯店機捷A8店、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦