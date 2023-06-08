不再跳票 桃園觀音運動中心7月10日開幕

桃園市觀音國民運動中心去年8月完工後遲未啟用，原訂今年5月開幕又跳票，地方猜測6、7月營運傳聞不斷，卻看不出營業跡象。市府體育局長許彥輝昨天表示，確定7月10日開幕，不會再改日期，開幕前2周將提供民眾免費入場與使用各項運動設備等優惠。

體育局說，觀音國民運動中心的票價和其他運動中心一樣，也有65歲以上長者和低收戶免費的公益時段，不一樣的是半價優惠對象為「設籍觀音、新屋地區市民及觀音工業區員工」，等於比其他運動中心優惠更多，用意是鼓勵在地鄉親多利用。

觀音國民運動中心在桃科一路、三路口，民眾在地方粉團反映地點偏僻、適中的看法都有，更多的是不免抱怨為什麼沒有開幕資訊？有民眾表示，無從得知開幕訊息，運動中心門口也只貼著「場館尚未開放謝絕參觀」大字，讓人覺得冷漠，建議市府讓民眾知道哪裡可以看見開幕、票價、優惠等正確的消息。

也有民眾指出，觀音國民運動中心健身房各類型器材已到位，游泳池也放滿水，不過看起來離營運還有一段很長距離，「5月沒開幕，7月是否會再跳票？」議員吳進昌、許更生最近也在議會質詢追問期程，強調鄉親等待已久，開幕不宜再拖。

體育局昨指出，運動中心工程已驗收合格，營運廠商裝修也按期程完工，先前延後開幕主因，是疫情期間台電的電線、電纜等輸電設備受材料進口時間一延再延，電料缺件、輸電設備不足無法送電與檢測，連帶驗收期程也延後，現在確定7月10日開幕，不會跳票。

體育局說，觀音國民運動中心在桃科一路、三路口，工程總經費約4億1400萬元，是地上4層、地下1層的建築物，採藍白色系外觀與海洋相呼應的概念設計，內有游泳池、飛輪教室、韻律教室和體適能中心、羽球場、綜合球場等，開幕當天會有結合YouBike騎乘活動，會再公布詳細節目。

觀音國民運動中心以中油、台電的回饋金興建，不受限單一行政區15萬人才能蓋運動中心的限制，也方便新屋地區市民使用。

體育局表示，開幕前2周可免費入場使用，同時測試承載效果；公益時段則為65歲以上長者、低收入戶上午8至10點、下午2至4點免費使用游泳池，寒暑假期間除外。