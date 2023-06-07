瞄準端節桃園旅宿推優惠 龍舟爭霸COSPLAY選拔最吸睛

桃園市府觀光旅遊局為推廣桃園好好玩，瞄準端午節連續假期，號召旅宿業者推出桃園旅遊住宿優惠，住都飯店、福容飯店機捷A8店、大溪笠復威斯汀度假酒店、福華石門水庫渡假飯店、秘境41民宿、大溪老城四季行館推出一泊二食優惠專案，觀光旅局長周柏吟今天下午表示，桃園許多名勝景點，歡迎民眾趁端節假期來一趟桃園輕旅行，犒賞自己及家人。

6月22日端午節4天連假將至，桃園市府22至24日將在龍潭區龍潭大池舉辦桃園市長盃龍舟競賽，讓旅客、民眾欣賞熱血沸騰龍舟賽及水上高樁獅爭霸賽，還有仲夏市集美食、Hakka音樂會及花火之夜；新開園的復興區拉拉山國家森林遊樂區在9月30日入園仍可享半價100元優惠門票，民眾可趁連假觀覽巨木群，吸收山林芬多精，紓解身心。

本月24、25日市府與世界COSPLAY高峰會（WCS）首次合作，在桃園展演中心展場舉辦台灣代表選拔賽，冠軍將代表台灣赴日本出賽，現場有一系列知名COSER座談、海內外獲獎COSER演出及動漫偶像LIVE秀、動漫市集等，讓民眾、旅客體驗COSER裝扮及情境場景拍照，歡迎大家端午連假體驗「台灣最強COSPLAYER 桃園出陣」魅力。

市府觀旅局表示，為吸引端節連假到桃園輕旅行好吃、好玩，住都飯店、福容飯店機捷A8店、大溪笠復威斯汀度假酒店、福華石門水庫渡假飯店、秘境41民宿、大溪老城四季行館推出一泊二食優惠專案。盛雲康寓、福容飯店中壢店、中壢米堤飯店推出買一送一超值優惠；華夏國際飯店、和逸飯店桃園館、尊爵及尊爵天際飯店、名人堂花園飯店推出住宿即贈超值好禮優惠。