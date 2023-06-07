桃園870名國小生獲市長獎 張善政勉勵抱持正向樂觀態度

6月畢業季，桃園市長張善政今至中壢林森國小頒獎給870位獲市長獎國小生，並與大家合影。張善政也鼓勵學生畢業是一個學習階段的結束，期勉大家抱持正向、積極與樂觀的態度，保持信心，昂首邁向下一階段的國中旅程。

「生命中最重要的事情不是你遇到了什麼，而是你如何應對它！」平鎮新勢國小張育慈雖肢體張力過低，卻沒因操作輔具困難放棄學習，憑毅力克服身體上的不便努力學習。

復興巴崚國小江靜書認同原住民文化，對於母語學習態度積極、認真，在桃園原住民說唱藝術比賽國小組合唱、鄉土歌謠比賽、全國鄉土歌謠比賽決賽中屢獲佳績，堪稱巴崚之光。

平鎮東安國小劉秀妏，平日熱心服務，老師及同學有需要幫忙時總是義不容辭，擔任自治市市長時組織能力強，是天生的領導及管理人才，且多才多藝，在美術方面表現優良。

瑞原國小高采萱自幼喜愛演說表演，身為客家子弟深感客家文化的式微而積極學習母語，曾多次代表學校參加客家語藝文競賽獲得優異成績，並代表桃園參加全國語文競賽獲得優等，更是師生共同推選的市模範生。

楊梅國小補校阮氏莉為新住民及台灣好媳婦，從越南來台，在家庭的支持下，每日風雨無阻參與學習，她說未來最想要和孩子一起學習，互相勉勵，如果有機會甚至可以一起上大學。

桃園市教育局表示，本次市長獎獎座以「智慧科技、創新永續」為設計主題，獎座主體以實木製作，質感雅緻、溫潤，每塊紋路皆不同，成為獨一無二的紀念品，除堅固可長期保存外，更具收藏與紀念意義。