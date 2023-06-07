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桃園閩南文化節周六登場 40台藝閣車、千人踩街揭序幕
桃園閩南文化節首場活動「藝閣VS踩街」，本周六下午5點將於八塊厝民俗藝術村登場，現場將有40台藝閣車及超過千人的踩街隊伍共同表演，同時邀請在北港朝天宮媽祖聖誕比賽獲獎的大型真人藝閣車共同踩街，與在地宮廟、學校、社區團體組成熱鬧的隊伍，為閩南文化節活動揭開序幕。
文化局長邱正生表示，「藝閣VS踩街」分傳統組及創意組競賽，各有15隊報名參加，加上邀請的10隊，現場共有40輛藝閣車表演；其中傳統組以在地民間習俗、忠孝節義故事，或小說戲曲為主題，搭配亭台樓閣的神話進行設計，有「神龍鬧鎮」、「天官賜福」、「有媽保滬」、「同濟飛翔」、「孝感動天」等不同主題。
創意組則不設限制，除了應景的兔年生肖，還有日惹皮影戲、泰國王家駁船、功夫熊貓等不同創意，藝閣車及踩街隊伍也會在大湳周邊道路遊行，與沿途民眾互動，藝閣車將於踩街活動結束後，回到園區展示至17日止。
文化局表示，2023桃園閩南文化節自10日起至7月2日止，除周六的「藝閣VS踩街」活動外，還有17日的「桃園閩南文化發展論壇」、18日「桃園總舖師辦桌」、24至25日的「桃園國際龍獅邀請賽」及7月1日至2日的「鬥陣Ⅲ」等活動，歡迎民眾參與。
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