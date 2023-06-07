桃園樂天棒球場多項缺失改善約1.1億 中央預計補助6成

桃園樂天棒球場先前被爆多項缺失，沒下雨也積淹水嚴重、比賽時燈柱2度中斷供電等情況，立法院副院長蔡其昌及與體育署今到場會勘，初估改善內外野排水系統、球場照明及電力線更新及外野看台破損改善，將花費1.1億元，預計由中央負擔6成、桃園市政府及樂天球團各負擔2成，盼在下個球季前能改善完成。

樂天棒球場今年4月開幕戰及5月球隊比賽中皆出現左外野第2盞照明燈柱斷電情況，初步檢查為燈柱地下電纜因斷線因不明原因燒毀故障，並發現電力線有熔毀狀況。

立法院長蔡其昌表示，除了電線需要更新外，因球場照明燈具老舊耗電，不符節能減碳趨勢，因此將全面改換成LED燈，修繕經費預計6700萬元，不僅減碳也增加照明，更能解決過去亮度不足國際賽事都跳過桃園的狀況，往後又能多增加一個符合國際賽事球場。

而內外野草皮積淹水情況，球團表示，內野草皮區土層挖除50公分並將重新回填30公分細粒料清碎石及20公分清砂，外野草皮區則參考台中洲際棒球場方式，分2層級改善。內野改善經費約450萬元、外野改善約1000多萬元，內外野施工期約40至50天。

外野看台啟用至今已於10多年，現看台地板破損，導致下雨經常漏水至室內空間使室內天花板發霉，將地面層破損修繕初估約3500萬。

蔡其昌指出，今以副院長身分邀集中華職棒相關人員、桃市府、樂天球團、體育署一起協助解決桃園球場的問題，台灣球場普遍狀態不好，長期被球迷詬病，特別拜託行政院以專案方式改善，感謝行政院副院長鄭文燦及桃園市長張善政支持及球團配合。