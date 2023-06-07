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桃園阿姆坪水上運動訓練基地 拚今夏正式開放
斥資1.3億元興建的桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地前年完工至今，尚未正式對外開放。桃園市體育局今天表示，昨已與OT廠商議約，將於7月底簽約，委外營運後除作為舟艇運動及競技選手訓練、比賽場域，也將結合民間力量，合辦自行車、水上SUP、慢跑等「親民版鐵人三項活動」，串連運動與觀光資源。
阿姆坪水上運動訓練基地2020年8月動工，2021年10月完工，計畫經費約1.3億元；建築物外觀意象以船屋為構想，1樓設置艇庫空間、陸上訓練空間，2樓規畫多功能空間、會議室、盥洗室、餐廳、廚房及7間選手宿舍，3樓則為住宿區，共有17間選手宿舍及2處選手交誼廳。
為防範石門水庫發生大旱時，水深不夠導致無法靠岸，市府今年5月也進行下水碼頭整修工程，預計8月2日完工。
體育局長許彥輝表示，石門水庫阿姆坪是桃園市水域運動選手培訓地點，主要發展划船、輕艇競速等項目；昨與OT廠商完成議約後，將開始建置各項軟硬體設施，廠商尚未進駐前，將請划船委員會策畫相關水上休閒、育樂活動。
許彥輝表示，水訓中心委外營運後，包括體適能訓練室、會議室、男女浴廁及7間宿舍等空間，將提供市府核定的桃園市水域運動選手培訓使用，也會開辦活動，讓一般民眾體驗水上運動樂趣，同時提升設施使用率。
市長張善政表示，已請體育局督促OT廠商盡快完成前置作業，把握夏季至秋季黃金時間推展水上活動；未來除OT廠商配合市府辦理水域運動推廣外，也請教育局與體育局積極規畫結合水上運動的夏令營課程，鼓勵各級學校參與。
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