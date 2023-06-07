立委趙正宇600顆胖二哥肉粽 桃園八德、大溪教養院賀節
端午佳節腳步近，立法委員趙正宇心繫弱勢，今天一如以往與大溪區「胖二哥」傳統美食負責人盧鴻森捐贈600分肉粽，慰問八德、大溪地區療養院所，用美食和大家分享佳節的氣氛與喜悅。
胖二哥傳統美食專賣店在桃園市大溪區，盧鴻森接棒已是第3代傳承，菜包、草阿粿、蘿蔔糕等客家美食是店裡暢銷產品，每到端午佳節前，香Q內餡豐富的肉粽也是季節限定熱門商品。這次慰問贈送肉粽的院所，有八德區景仁殘障教養院、大溪區的長長、庭芳、嘉惠、大義教養院。
趙正宇表示，端午節與春節、中秋節是國人重要的三大節日，佳節背後的意義，也是為了親朋好友能夠團聚，每個節日都有屬於它傳統的美食。為了讓教養院院生可以吃到最新鮮美味的肉粽，盧鴻森前一天晚上就開始趕工，熬夜通宵趕製炒料、包料、蒸熟再分裝，這是他對品質的堅持，也希望院生們都能吃到有用心、有愛心的粽子，一起提前歡度佳節。
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