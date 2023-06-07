快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

立委趙正宇600顆胖二哥肉粽 桃園八德、大溪教養院賀節

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
趙正宇帶著「胖二哥」肉粽慰問教養院。圖／趙正宇服務處提供
趙正宇帶著「胖二哥」肉粽慰問教養院。圖／趙正宇服務處提供

端午佳節腳步近，立法委員趙正宇心繫弱勢，今天一如以往與大溪區「胖二哥」傳統美食負責人盧鴻森捐贈600分肉粽，慰問八德、大溪地區療養院所，用美食和大家分享佳節的氣氛與喜悅。

胖二哥傳統美食專賣店在桃園市大溪區，盧鴻森接棒已是第3代傳承，菜包、草阿粿、蘿蔔糕等客家美食是店裡暢銷產品，每到端午佳節前，香Q內餡豐富的肉粽也是季節限定熱門商品。這次慰問贈送肉粽的院所，有八德區景仁殘障教養院、大溪區的長長、庭芳、嘉惠、大義教養院。

趙正宇表示，端午節與春節、中秋節是國人重要的三大節日，佳節背後的意義，也是為了親朋好友能夠團聚，每個節日都有屬於它傳統的美食。為了讓教養院院生可以吃到最新鮮美味的肉粽，盧鴻森前一天晚上就開始趕工，熬夜通宵趕製炒料、包料、蒸熟再分裝，這是他對品質的堅持，也希望院生們都能吃到有用心、有愛心的粽子，一起提前歡度佳節。

客家美食 趙正宇 中秋節

延伸閱讀

淡水埤島里關懷據點好熱鬧 慶端午包古早味肉粽

邱若華爭取桃園6選區提名 國民黨：續徵詢其他黨員意願

肉粽價格漲 北港武德宮志工包4千顆平安粽送弱勢

桃園神農帝200年首發徒步跨境 神龍鬧鎮10日找回傳統

相關新聞

桃園870名國小生獲市長獎 張善政頒獎時這麼說....

6月畢業季，桃園市長張善政今至中壢林森國小頒獎給870位獲市長獎國小生，並與大家合影。張善政也鼓勵學生畢業是一個學習階段...

桃園閩南文化節周六登場 40台藝閣車、千人踩街揭序幕

桃園閩南文化節首場活動「藝閣VS踩街」，本周六下午5點將於八塊厝民俗藝術村登場，現場將有40台藝閣車及超過千人的踩街隊伍...

桃園樂天棒球場多項缺失改善約1.1億 中央預計補助6成

桃園樂天棒球場先前被爆多項缺失，沒下雨也積淹水嚴重、比賽時燈柱2度中斷供電等情況，立法院副院長蔡其昌及與體育署今到場會勘...

桃園阿姆坪水上運動訓練基地 拚今夏正式開放

斥資1.3億元興建的桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地前年完工至今，尚未正式對外開放。桃園市體育局今天表示，昨已與OT廠商...

石門水庫升破234米 薑母島遊湖線恢復、黃色小鴨吸睛

桃園市石門水庫水位今天回升破234公尺，薑母島碼頭水位回來了，桃園市渡船遊艇商業公會重啟薑母島碼頭、恢復薑母島遊湖線營運...

航空城開發工區土方不足 民間土方能救急？桃市議員憂汙染

桃園市議員劉仁照今天在議會提臨時動議，指出航空城開發案正在進行，因為不少開發區必須墊高地基，公共工程土方明顯不足，市府準...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦